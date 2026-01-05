VIDEO: Škrtel sa stretol s piatimi kandidátmi. Nevedel som odolať, povedal Španiel

Futbalový Spartak Trnava stavil na španielsku kartu, jeho novým koučom sa stal 36-ročný rodák z Malagy Antonio Munoz.
Po podpise kontraktu na jeden a pol roka ho pred médiami oficiálne predstavil športový riaditeľ Martin Škrtel, ktorý sa vracia na svoju pozíciu potom ako na jeseň po odvolaní Michala Ščasného dočasne viedol realizačný tím.
„Výber nového trénera bol pomerne zdĺhavý proces. Osobne som sa stretol s piatimi kandidátmi a vyhodnocovali sme, ktorý by bol pre Trnavu najvhodnejší. Nakoniec sme sa zhodli, že Antonio Munoz je ten správny človek. Známy môže byť z pôsobenia v Dunajskej Strede.
V jeho prospech rozhodli najmä jeho postoj, prístup, profesionalita a pracovitosť. Na stretnutie prišiel veľmi dobre pripravený – mal zanalyzovaných šesť až sedem našich zápasov, poznal mužstvo aj jednotlivých hráčov. Mal jasnú predstavu o fungovaní tímu,“ vysvetlil voľbu Martin Škrtel.
VIDEO: Škrtel predstavuje nového trénera
Munoz musel hráčsku kariéru ukončiť pre zdravotné problémy, po trénerskej stránke najskôr pôsobil ako asistent v maďarskom Diósgyőri, neskôr bojoval s tímom ETO Győr o postup z druhej ligy. V jarnej časti minulej sezóny bol v Dunajskej Strede ako asistent trénera Branislava Fodreka. Po vypršaní zmluvy od leta na Žitnom ostrove nepokračoval.
„Prichádzam do klubu s veľkou históriou, je to česť byť v Spartaku. Cítim sa výborne. V momente ako ma Martin Škrtel kontaktoval, nevedel som ponuke odolať,“ vyznal sa španielsky kouč.
O trnavskom mančafte má prehľad, zároveň prichádza s plánom ako ho posunúť dopredu. „Mužstvo je vybalansované. Pokúsim sa udržať dobré veci, ktoré robilo v jesennej časti.
Zvyknem hrávať v rozostavení so štyrmi zadákmi, viem, že Spartak nastupoval doteraz s troma strednými obrancami. V zimnej príprave bude priestor vyskúšať ako tímu sadnú nové veci.“
K zamýšľanému hernému štýlu pridal: „Prichádzam z krajiny, kde milujeme ofenzívny štýl futbalu. Čo môžem povedať, že Spartak by mal byť odvážny tím. Našu hernú identitu uvidíte, každý ju rozpozná.“
VIDEO: Nový tréner Trnavy o prvých pocitoch
Martin Škrtel uviedol, že spoločne s novým trénerom sa bavili aj o prípadnom posilnení tímu. „Zima je špecifické obdobie a veľa transferov sa väčšinou neudeje. Káder máme dostatočne široký a kvalitný. Netreba očakávať výrazné zmeny. Samozrejme, spolu s trénerom máme predstavy o zložení mužstva.
S hráčmi, ktorí nedostávali toľko herného priestoru, ako očakávali, to budeme komunikovať a riešiť ich budúcnosť. Je tu však nový tréner a všetci členovia kádra sú na rovnakej štartovacej pozícii. Každý vníma nosnú kostru mužstva, boli by sme radi, keby jeden – dvaja hráči prišli, ale je to podmienené aj odchodmi z tímu. Budeme to riešiť v priebehu januára,“ vyjadril sa Škrtel.
Sebastian Kóša ani Marko Divkovič, ktorí boli so Spartakom spájaní v médiách, však andelov v zime neposilnia. „Týmto menom sme sa ani nezaoberali,“ reagoval Škrtel na údajný interes o Divkoviča. „Kto sleduje naše mužstvo a vidí, koľkých hráčov máme k dispozícii na stopérsky post, asi vie, že na tomto poste sa nepotrebujeme posilniť,“ dodal ku Kóšovi.
Spartak eviduje na prestupovom trhu záujem o dvoch – troch svojich hráčov, nejde však o horúcu tému. „Zatiaľ to bolo len v rovine zisťovania informácií. Neprišla žiadna konkrétna ponuka, ktorou by sme sa vážnejšie zaoberali.“
Prvý tréning absolvujú červeno-čierni v pondelok popoludní na trnavskej Slávii. Okrem Cédrica Badola, ktorý je s reprezentáciou Burkiny Faso na Africkom poháre národov, by sa mali hlásiť na úvodnom zraze všetci hráči. Prvý týždeň zimnej prípravy strávia Trnavčania v domácich podmienkach. Okrem tréningov a fyzických testov ich v piatok 9. januára o 10:30 na Slávii čaká zápas s Malženicami.
Od 11. do 23. januára absolvuje mužstvo herné sústredenie v Turecku, kde má potvrdené zápasy s Koronou Kielce (17.1.) a CSKA Sofia (22.1.). V štádiu riešenia je ešte aj tretí duel. Generálku na ligu odohrajú červeno-čierni 31. januára s Interom Bratislava, pravdepodobne na Štadióne Antona Malatinského.