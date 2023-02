Polievka pokračuje vo výborných výkonoch, trenčianske chyby s prehľadom potrestal

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti Banskej Bystrice v piatkovej predohrávke prvého jarného kola Fortuna ligy zvíťazili nad Trenčínom presvedčivo 3:0. Stále sú tak v hre o umiestnenie v prvej šestke tabuľky, ktoré by im zaručilo účasť v nadstavbovej časti o titul. Výraznou mierou sa pričinil o včerajšiu výhru v mraze za teploty mínus päť stupňov Celzia kapitán bystrickej Dukly Róbert Polievka. Strelil úvodné dva góly a to expresne rýchlo. Prvý už v druhej minúte a druhý v siedmej. V oboch prípadoch potrestal veľké chyby v obrane súpera. „Určite nám úvod veľmi pomohol, lebo dosť sme trpeli v tomto zápase. Boli sme často bez lopty, akcie sme mali kostrbatejšie, ale pán Boh zaplať za tri body.

S tým cieľom sme išli do zápasu, teda vyhrať. Možno sa nám to podarilo nie najlepšou hrou, no ukázali sme, že dokážeme vyhrávať aj zápasy, v ktorých nehráme dobre. To ma teší, pretože sme kolektív a ťaháme všetci za jeden povraz. Polievka sa na obranu Trenčína pripravil Podarilo sa nám vyhrať zásluhou chýb súpera, ale boli sme tam, kde sme mali byť,“ neskrýval futbalovú realitu na ihrisku na pozápasovom brífingu Róbert Polievka, keď prvý gól zaznamenal po dlhej lopte od brankára Hrušku za obranu súpera a pri druhom ťažil z kardinálnej chyby trenčianskeho stopéra Piresa za šestnástkou. K obom momentom banskobystrický strelec poznamenal: „Čo sa mojich gólov týka, priznám sa, že chystal som sa trochu na toho ich stopéra, vedel som, že máva slabšie chvíľky a dá sa to využiť. Netvrdím, že som na situáciu pri druhom góle čakal, to by som bol veľký frajer, ale mal som to tak trochu v hlave pred zápasom, keďže Trenčín sa snaží hrať futbal od obrany, od stopérov a nejakým spôsobom som chcel byť ješitný a využiť toho. Pri prvom góle, sú to situácie, ktoré s Matúšom Hruškom preberáme často. A keď som už pred stopérom jeden na jedna, tak mám šancu, pretože je to vždy 50 na 50. Ak dá brankár dobrý výkop, je to aj pre obrancov súpera ťažké, pretože musia cúvať a ja sa otočím a bežím. Túto situáciu máme s Matúšom odkomunikovanú a teraz to vyšlo.“ Hoci sa piatkový duel odohral v mrazivom počasí, trávnik bol na túto dobu veľmi dobre pripravený.

Vyzdvihol ho aj Polievka: „Klobúk dole aj pred trávnikom, musím uznať, že to čo predviedli trávnikári za posledný týždeň, skladám klobúk dole pred nimi. Odviedli perfektnú robotu. Vytvorili dobré podmienky a my sme to mohli odplatiť nielen trávnikárovi, ale aj klubu a všetkým fanúšikom futbalu v Banskej Bystrici.“ Bystrici fungoval nielen útok, ale aj obrana Po výhre 3:0 netajil spokojnosť ani brankár MFK Dukla Matúš Hruška, ktorý zaknihoval tretie čisté konto v sezóne a jubilejné dvadsiate v kariére. Na brífingu hovoril: „Sme radi, že sme dali hneď v úvode z prvej šance gól. To, čo sme si v šatni povedali, to čo nám tréner povedal, tak sme splnili. Pri tom prvom góle a mojej asistencii naň iba poviem, že vždy mi tréner brankárov pripomína, že máme rýchlych hráčov vpredu. Takže keď loptu chytím, vždy sa snažím pozerať dopredu, či tam nabiehajú alebo nie. V prvom polčase ma podržali aj stopéri, skvelý výkon od chalanov, od celého mužstva. Môžem im iba poďakovať. Chalani odskákali centre, pokryli dlhé lopty, takže ani som tej roboty veľa nemal. Čisté kontá nepočítam, dôležité sú výhry.“ Opačné pocity mal na opačnej strane brankár Trenčína Michal Kukučka: „My sme sa na niečo pripravovali a už v druhej minúte ako keby sa nám to celé rozpadlo. Potom sme dostali ešte druhý gól a už sa to ťažko otáča. Samozrejme, snažili sme sa, mali sme nejaké šance v prvom polčase, ktoré ak využijeme, tak by bol úplne iný zápas. Nevyužili sme ich. Do druhého polčasu sme išli s tým, že chceme zdramatizovať priebeh, no dostali sme tretí gól a bolo prakticky po zápase.