Vášeň je viac než výsledky. Projekt klubu z východu sa vracia k podstate futbalu

Bývalý ligový futbalista MARTIN MARCINOV (48) si počas kariéry obliekal dresy viacerých klubov – okrem Bardejova pôsobil aj v Michalovciach, Dubovej, Poprade, Hranovnici, Raslaviciach, Bardejovskej Novej Vsi, Malcove či Nižnom Tvarožci.
V Bardejove, vtedajšom BFC JAS, si zahral aj najvyššiu slovenskú súťaž. Dnes je vyštudovaný telocvikár nielen hráčom (hoci už nastupuje sporadickejšie), ale aj manažérom klubu BFC 2018 Bardejov.
BFC je na ligových trávnikoch svojským úkazom. O tom, čo vlastne tento klub predstavuje, ako vznikol a aké má plány do budúcnosti, sme sa porozprávali práve s Martinom Marcinovom.
Čo si má futbalový fanúšik predstaviť pod názvom BFC 2018 Bardejov?
BFC 2018 Bardejov dokazuje, že vášeň je viac než výsledky. V čase, keď sa šport často hodnotí cez prizmu peňazí a tlaku na výkon, v našom regióne funguje projekt, ktorý sa vracia k podstate futbalu.
Nie sme len obyčajný klub z okresnej súťaže. Sme dôkazom toho, že keď sa spojí partia bardejovských odchovancov, môže vzniknúť niečo, čo má hlbší zmysel než len body do tabuľky.
Ako klub vznikol?
Príbeh klubu sa začal písať v roku 2018. Impulz bol jednoduchý a úprimný – partia kamarátov, ktorí spolu vyrastali na bardejovských trávnikoch, sa rozhodla založiť vlastný klub.
Cieľom nebol postup do Ligy majstrov, ale vyplnenie voľného času, udržanie komunity a neutíchajúca vášeň pre futbal.
To, čo robí BFC výnimočným, je aj jeho zloženie. V kabíne sa stretávajú generácie. Na jednej strane stoja skúsení hráči a mentori so stovkami odohraných zápasov, na druhej dravá mladosť.
Táto symbióza skúseností a energie vytvára na ihrisku unikátny mix, ktorý súperi v okresnej súťaži len ťažko čítajú.
Aké úspechy dosahuje BFC na trávnikoch i v hale?
Hoci hráme okresnú súťaž, aktívne reprezentujeme mesto aj v malom futbale a futsale. Medzi naše najväčšie úspechy patrí titul majstra východu vo futsale v kategórii 40+ a účasť vo štvrťfinále EMF Eurocupu v Sofii.
Pravidelne sa zúčastňujeme zahraničných turnajov kategórie 40+, kde potvrdzujeme, že technika a futbalové myslenie s vekom neodchádzajú. Okrem toho sme aj organizátormi podujatí.
V Športovej hale Mier každoročne pripravujeme obľúbený Bardejov Cup a najmä emotívny Memoriál Jána Matysa. Aj vďaka tomu žije futbal v meste naplno aj počas zimných mesiacov.
Ako si BFC počína v VII. lige ObFZ Bardejov?
Aktuálna sezóna je pre nás veľmi zaujímavá. Dýchame na chrbát lídrovi z Bardejovskej Novej Vsi, na ktorého strácame jediný bod. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, ale priebežné postavenie nás teší.
Konkurencia je tento rok veľmi silná. Tabuľka je vyrovnaná, kvalitné tímy majú Bardejovská Nová Ves, Lopúchov či Dlhá Lúka. Naším cieľom je hrať o špicu, potrápiť favoritov a najmä si užívať každú minútu na ihrisku v kruhu priateľov.
BFC 2018 Bardejov tak dokazuje, že futbal môže byť aj po rokoch predovšetkým o priateľstve, radosti z hry a úcte k športu, ktorý spája generácie.
Známe mená v kádri BFC
- Slavomír Kica – v minulosti pôsobil aj v Prešove, kde si zahral najvyššiu súťaž
- Miroslav Lauko – hráč so skúsenosťami zo Slovenska i Poľska
- Ján Zápotoka – bývalý hráč Dubnice a dlhoročný účastník poľskej Ekstraklasy v drese Lechu Poznaň
- Matúš Putnocký – majster Slovenska, bývalý reprezentant SR a najlepší brankár poľskej Ekstraklasy
- Patrik Gerčák – hrával v Bardejove a kluboch v okolí, prezident klubu