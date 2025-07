Chce skupinu o titul a zimu bez komplikácii. Každý zápas je pre nás dôležitý, vraví brankár

BRATISLAVA. Brankára Martina Junasa by v nadchádzajúcom ročníku futbalovej Niké ligy potešil postup Skalice do hornej šestky. Jeho tím má za sebou tretiu sezónu medzi slovenskou elitou a doposiaľ každú sprevádzali obavy o udržanie. O príprave, kvalitných štatistikách defenzívy svojho tímu a cieľoch hovoril pre TASR v relácii ŠPORT Tu a TERAZ.

Chce hrať v hornej šestke Najlepším výsledkom Skalice od návratu do najvyššej súťaže bolo pred dvoma rokmi ôsme miesto, následne bola dva razy deviata. „Najviac by ma potešilo, keby sme si so Skalicou konečne zahrali v hornej šestke Niké ligy. Bola to už tretia sezóna, čo hráme v lige, a doteraz sme sa vždy len zachraňovali. Zimná prestávka nás zakaždým zastihla v ťažkej situácii.

Bol by som rád, keby sa to tentoraz zmenilo a už počas zimy by sme mohli pomýšľať na hornú šestku,“ uviedol Junas s tým, že hlavné je ísť od zápasu k zápasu. On i tím sa tak momentálne sústredia na nedeľnú konfrontáciu s vicemajstrom zo Žiliny, ktorého čaká už vo štvrtok úvodný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy na pôde Rákowu Čenstochová.

Náročnejší program „šošonov“ môže prísť vhod práve Skalici „Určite to pre nás môže byť istá výhoda, ale Žilina má široký káder. Budem ich sledovať a budem im fandiť, aby uspeli v prvom zápase – držím palce všetkým slovenským klubom v Európe, som predsa Slovák. Ako budú naladení v nedeľu proti nám, to už bude len na nich,“ zhodnotil 29-ročný brankár. Na novú sezónu sa pripravoval s tímom v Čechách, pričom absolvovali šesť prípravných zápasov, z ktorých Skalica vyhrala dva a vo zvyšku ťahala za kratší koniec. Medzi konfrontáciami boli aj duely proti tímom najvyššej českej súťaže. Náročná príprava „Príprava bola pomerne dlhá a náročná. Mali sme aj určité komplikácie v podobe zranení – dvaja hráči nám vypadli na dlhšie obdobie, čo je asi jediné negatívum. Inak si myslím, že príprava bola dobrá. Absolvovali sme sústredenie v Česku, ktoré nám veľmi pomohlo. Prišlo viacero nových chalanov, takže sme mali čas, aby si to sadlo a spoznať ich aj po ľudskej stránke. Celkovo hodnotím prípravu pozitívne,“ povedal Junas, ktorý patril v predošlej sezóne medzi brankárov s najvyšším počtom zákrokov v Niké lige.

Neraz bol v popredí aj v štatistike počtu minút bez inkasovaného gólu. Tím si prechádzal koncom vlaňajška spomínaným náročný obdobím, keď od októbra do februára vyhral len jeden z jedenástich ostrých duelov. Základnú časť tak ukončil na predposlednom mieste, no do nadstavby vstúpil s vervou - deviatimi bodmi v štyroch dueloch. Nemalý podiel na tom mala aj defenzíva s Junasom, keďže mal tím na konci sezóny najmenej inkasovaných gólov spomedzi tímov v skupine o udržanie. Dôležitý každý zápas „V našej situácii je dôležitý každý zápas. Ak sa chceme zachrániť a vyhnúť baráži, musíme vonku aspoň bodovať a doma pravidelne vyhrávať. Čo sa týka úvodného zápasu nadstavby v Banskej Bystrici – možno som tam mal viac zákrokov podľa štatistík, ale nie vždy štatistiky odzrkadľujú náročnosť zápasu. Osobne si nemyslím, že to bol pre mňa mimoriadne ťažký duel. Skôr to bolo náročné po psychickej stránke – hlavne pre chalanov vpredu. Potrebovali sme streliť góly, získať všetky tri body a odraziť sa ďalej,“ priblížil Junas.

Skalici nakoniec chýbali dva body na účasť v baráži o miestenku v kvalifikácii Konferenčnej ligy. Stačila by „len“ výhra v poslednom dueli v Trenčíne - triumf brali domáci, ale aj tak sa nevyhli baráži o zotrvanie v Niké lige. „Keď sa na to pozrieme spätne, v zime sme sa nachádzali na nepríjemnom mieste v tabuľke. Po zimnej prestávke sme mali úplne iné starosti, ako rozmýšľať nad tým, či budeme hrať play off. Vôbec nebolo isté, či sa doň dostaneme. Náš cieľ bol jasný – zachrániť ligový futbal v Skalici. To sa nám podarilo. Postupne, ako sme začali zbierať body, otvorila sa nám šanca na play off, no nevyšiel nám posledný zápas v Trenčíne. Samozrejme, mrzelo nás to, ale hlavy sme nevešali. Náš hlavný cieľ sme splnili, a preto tú sezónu hodnotíme pozitívne,“ zhodnotil spätne Junas. Štatistiky vnímal Svojim individuálnym štatistikám sa venoval až po skončení sezóny: „Áno, tie štatistiky som vnímal, ale viac-menej som si sezónu vyhodnotil sám pre seba. Náš hlavný cieľ bol jasný – zachrániť ligu. Úprimne, počas sezóny som sa štatistikami vôbec nezaoberal. Vrátil som sa k nim až po jej skončení a z môjho pohľadu to bola úspešná sezóna – aj pre mňa osobne, ale predovšetkým pre klub. Najdôležitejšie je, že sa v Skalici stále hrá ligový futbal.“ V úvode novej sezóny čaká Skalicu okrem Žiliny aj duel na pôde Ružomberka, proti Podbrezovej a na Tehelnom poli proti úradujúcemu majstrovi Slovanu Bratislava.