Výhra o 14 gólov? Ani to nemusí Arsenalu stačiť na Ligu majstrov

Podpis na prehre "The Gunners" má aj slovenský gólman Martin Dúbravka, ktorý si vo farbách domáceho tímu pripísal ôsme čisté konto v tejto sezóne.

Teraz zaostávame o dva body za Tottenhamom, ktorý cestuje do Norwichu. Veríme, že Hotspur prehrajú, ale my musíme zdolať Everton,“ povedal hosťujúci stredopoliar Bukayo Saka podľa klubového webu Arsenalu.

Oba góly padli po zmene strán. V 55. minúte do vlastnej bránky skóroval Ben White a poistku pre domácich pridal v 85. minúte Bruno Guimaraes.

"Newcastle si jednoznačne zaslúžil zvíťaziť. Od prvej minúty bol lepší. My sme neprišli na ihrisko s ničím. Za normálnych okolností zvyknem obhajovať našich hráčov. Teraz je to veľmi ťažké. Newcastle hral stokrát lepšie ako my," dodal Arteta.

Arsenal v rýchlom slede zaznamenal dve ligové prehry u súperov, predtým vo štvrtok na pôde spomenutého Tottenhamu podľahol domácim 0:3.

Šanca na Top 4 je minimálna aj preto, že ak zápas Norwich vs. Tottenham skončí remízou, "kanonieri" by potrebovali zdolať Everton o 15 gólov.

