Klamaný hrdina urobil po rokoch obrovskú zmenu: Je to vzrušujúci moment, tvrdí Slovák

BRATISLAVA. Ako prvý zmenil mýty o tom, že slovenský brankár nemá v najťažšej lige sveta šancu. Martin Dúbravka ako jediný dosiahol post jednotky v Premier League a urobil si tam veľmi dobré meno.
Aj keď v posledných rokoch skôr zaskakoval v role náhradníka.
Dúbravka prestupuje z Newcastle United do Burnley FC, čo je nováčik najvyššej súťaže.
„Som veľmi rád, že som tu,“ povedal Dúbravka pre klubovú stránku. „Je to naozaj vzrušujúci moment pripojiť sa ku klubu práve teraz, keď sa vracia do Premier League," dodal.
Tridsaťšesťročný brankár podpísal ročný kontrakt a bude nosiť dres s číslom 1. Aj to dáva predpoklad, že s ním v novom pôsobisku rátajú ako s brankárskou jednotkou.
„O klube, kultúre a prostredí, v ktorom pracujeme, som počul len samé pozitívne veci, takže sa teším na začiatok sezóny, ktorá štartuje budúci víkend,“ povedal Dúbravka. Jeho novým domovom bude aréna s kapacitou takmer 22 – tisíc.
Konkurent Weiss a Čech
Nováčik Premier League angažoval Slováka ako náhradu za Jamesa Trafforda, ktorý sa v lete vrátil do Manchestru City.
Burnley nedávno získalo na brankársky post 21-ročného Maxa Weissa z nemeckého druholigového klubu Karlsruhe, výkupná cena bola štyri milióny. Ďalším konkurentom je Čech Václav Hladký, ktorý bol vlani dvojkou.
Prestupová suma na trase Newcastle – Burnley nie je známa. Dúbravka ešte v januári podpísal s Newcastlom kontrakt do leta 2026, má už tridsaťšesť, čo výrazne znižuje jeho hodnotu.
Server Transfermarkt ho ocenil na milión eur.
V roku 2018 vnikol Dúbravka do Premier League ako kométa, prvý polrok bol iba na hosťovaní.
„Vzhľadom na to, že odkiaľ pochádza... A to nemyslím neúctivo. Odkiaľ prišiel a vstúpil do najlepšej ligy sveta. Zaslúži si veľký kompliment. V Newcastle urobil veľmi dobrú kariéru,“ vyhlásil bývalý tréner Newcastle Steve Bruce.
Prvý ako Ronaldo
Anglický veľkoklub kúpil Slováka zo Sparty Praha za šesť miliónov eur, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý obchod. Pre obe strany.
Vtedajší tréner Newcastle Rafael Benítez si ho vybral z osemdesiatich adeptov, ktorých sledoval. Bývalý tréner Realu Madrid či Liverpool FC sa nebál zariskovať a staviť na brankára, ktorý nemal za sebou skúsenosti z veľkej ligy.
V lete 2019 podpísal šesťročnú zmluvu, čo bol prejav veľkej dôvery. Newcastle sa v tom čase potácal na spodku tabuľky, ale vždy sa zachránil. Dúbravka mal na tom zásadný podiel. Novinára v Anglicku ho označovali za kultového hrdinu.
"Dúbravka je vždy prvý na ihrisku a posledný, ktorý končí tréning (rovnako ako Cristiano Ronaldo, pozn. red.). Je vzorom profesionála, všetko robí správne. Je ako z učebnice," prezradil na margo Dúbravku jeho bývalý spoluhráč Jonjo Shelvey.
V sezóne 2019/20 mal zo všetkých brankárov Premier League najviac úspešných zákrokov.
Cítil krivdu
Na jeseň 2021 sa stal novým majiteľom Newcastle Saudskoarabský Investičný Fond a do klubu začali prichádzať nové posily. Po príchode anglického reprezentanta Nicka Popeho sa dostal Dúbravka do pozície náhradníka.
Pol roka strávil na hosťovaní (stálo to 2,3 milióna eur) v slávnom Manchestri United, kde odchytal iba dva pohárové zápasy.
V poslednom období Dúbravka naskakoval do hry vždy, keď Pope vypadol z hry pre nejaký druh zranenia. Slovenský brankár nesklamal, ale situácia sa opakovala. Pope sa uzdravil a jednotkou bol on.
„Cítil som krivdu. Trvalo to však len dva, tri týždne. Človek sa musí posunúť ďalej. Ja som stále ambiciózny človek, ktorý má svoje ciele a ide si za nimi,“ vravel koncom mája pre Sportnet.
Viac zápasov má iba Škrtel
V januári 2025 mohol odísť do saudskoarabského Al-Shababu, no nakoniec ešte zostal v Newcastle. Denník Asharq Al-Awsat informoval, že všetko je dohodnuté a saudský tím pošle do Newcastlu sumu vo výške osem miliónov libier.
„V tomto biznise je ťažko spoliehať sa na nejaké slovo. Pokiaľ nemáte veci na papieri, stať sa môže hocičo. Pre mňa však Newcastle znamená veľa, strávil som tam viac ako sedem rokov.“
V marci tohto roka Dúbravka pomohol Newcastle k triumfu v anglickom Ligovom pohári, veľkú trofej získal klub po 70 rokoch.
V drese Newcastle odchytal celkovo 179 zápasov.
V anglickej lige celkovo zaznamenal 162 zápasov, zo Slovákov ich má viac iba Martin Škrtel: 242.