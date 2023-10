Syn je zjav, láme rekordy: Je to krásne, rýchle, divoké. Až sa toho bojím, tvrdí otec

Na papieri je to ešte dieťa, ale už láme rekordy. Má sedemnásť a vyletel ako kométa. Leo Sauer je najmladší Slovák, ktorý nastúpil v zápase Ligy majstrov. V holandskej lige strelil gól ihneď v prvom zápase. Je aj najmladší hráč, ktorý sa dostal do nominácie národného tímu. V slávnom Feyenoorde Rottedam si od slovenského mladíka veľa sľubujú. Je najmladším hráčom v kádri holandského majstra. "Keď prestupoval do Feyenoordu, tajne sme dúfali, že sa mu podarí prepracovať sa do A-tímu v horizonte troch, či štyroch rokov. On to dokázal do roka, čo je skvelé," tvrdí jeho otec JÚLIUS SAUER.

V rozsiahlom rozhovore pre Sportnet opisuje aj odchod jeho syna zo Slovana. Sauer starší dlhodobo pôsobil na manažérskych a riadiacich funkciách v bankovníctve a súkromnom sektore. Posledné roky funguje aj ako futbalový agent a zastupuje oboch svojich synov.

Mladší Leo láme rekordy. Ako to vstrebávate? Je to krásne, rýchle, divoké. Až sa trošku toho bojím, či to nie je rýchle až príliš. Zatiaľ to Leo dokázal ustáť. Všetci jeho blízki povedia, že jeho povaha mu pomáha. Má v sebe istú ležérnosť, nepripúšťa si príliš na seba tlak. Je introvert a nie všetko potrebuje komunikovať s okolím. To všetko mu možno aj uľahčuje cestu. Je to okolo neho veľmi veľa. Zároveň sa ako futbalový agent pohybujete vo futbalovom prostredí. Je to pre vašich synov výhoda? Feyenoord je už európska elita, hrá Ligu majstrov. Funguje to tam úplne inak ako na Slovensku. Zázemie či vzťahy. Mám prehľad, ako celý futbalový biznis funguje, čo je výhoda. O veľa veciach vo futbale sa spoločne v rodine bavíme. Prechod z mládežníckeho do mužského futbalu je veľmi ťažký a snažím sa im to svojimi radami uľahčiť a poradiť.

Aj toto sa dozviete v článku Ako je možné, že z jeho synov vyrastajú nadaní futbalisti?

Aký má recept na výchovu nadaných futbalistov?

Ako otec vníma, že špecializovaný server extrémne podcenil jeho syna?

Ako Leo výrazne prekročil pôvodný plán?

Aké kluby sa oňho zaujímajú?

Ako veľkokluby obdivujú stavbu tela a štýl behu syna?

Ako je na tom Leo, čo sa týka fyzickej sily?

Prečo považuje odchod zo Slovana za jedno z najlepších rozhodnutí?

Prečo ho trápi Slovan?

Vie si predstaviť návrat syna do Slovana?

Ako to bolo s odchodom zo Žiliny?

Leo odišiel do Rotterdamu už v šestnástich. Nebáli ste sa ho tam poslať? Ani nie. Prvý šok sme ako rodičia zažili, keď chlapci odišli z Bratislavy do Žiliny. Leo mal vtedy iba dvanásť, Mário asi trinásť aj pol. Manželke som povedal: Je úplne jedno, že či je v Žiline alebo v Rotterdame. Keď sadneme v Bratislave do lietadla, tak sme tam pomaly za rovnaký čas, ako keby sme šli do Žiliny autom. Myslím to samozrejme obrazne. Chlapci zvládli prvý prechod do Žiliny, nikdy sa nesťažovali, že by im tam bolo zle. Aj samotný Leo sa po príchode do Rotterdamu veľmi rýchlo adaptoval na tamojší život. Býva pri štadióne, má tam prenajatý vlastný - trojizbový byt. Kompletné zázemie. Len samotný realizačný tím Feyenoordu má niečo viac ako dvadsať ľudí, ktorí robia maximum preto, aby hráči mohli čo najrýchlejšie napredovať.