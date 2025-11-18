Tento zápas nemal nič spoločné s barážou, vyhlásil Hamšík. Podobné duely zažil aj ako hráč

Asistent trénera Marek Hamšík.
Fotogaléria (87)
Asistent trénera Marek Hamšík. (Autor: TASR)
SITA|18. nov 2025 o 13:39
ShareTweet0

Nemci by zdolali ktoréhokoľvek iného súpera, doplnil bývalý slovenský futbalista.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti nezvládli svoj posledný zápas v kvalifikačnej A-skupine o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. V nemeckom Lipsku podľahli domácim vysoko 0:6.

Napriek tomu obsadili druhé miesto, ktoré zaručuje baráž. Svojho súpera zatiaľ nepoznajú, zmení sa to vo štvrtok 20. novembra počas žrebu vo Švajčiarsku.

Dovtedy zistia menoslov možných súperov a aj to, z ktorého výkonnostného koša budú vybraní. Ak by to bolo z prvých dvoch, čo bude zrejme aj realita, tak semifinále baráže absolvujú doma.

K prehre sa vyjadril aj asistent trénera reprezentácie Marek Hamšík pre portál sportweb.pravda.sk. Povedal, že ho mrzí, že sa takto ukončila kvalifikácia. Tvrdil, že by Nemci zdolali aj ktoréhokoľvek iného súpera.

"Podali fantastický výkon, proti nim musíte zahrať na 110 percent, oni nemôžu zahrať ani na 100 a potom ich viete zdolať.

Možno to tak bolo v domácom zápase, keď to nikto nečakal," uviedol s tým, že podobne ťažké duely zažil aj počas svojej hráčskej kariéry.

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Na snímke slovenskí fanúšikovia v hľadisku pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
87 fotografií
Karim Adeyemi počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a Milan Škriniar počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane, Leo Sauer a Ondrej Duda počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Aleksandar Pavlovic a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Raum (Nemecko) pred brankárom Martinom Dúbravkom (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Joshua Kimmich (Nemecko) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Nick Woltemade počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.David Strelec (Slovensko), Jonathan Tah a Leroy Sané (obaja Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.David Raum (Nemecko), Norbert Gyömbér a Dávid Ďuriš (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Ondrej Duda (Slovensko) a Serge Gnabry (Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Leroy Sane počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry a Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Joshua Kimmich počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Strelec a Jonathan Tah počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Leon Goretzka počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ivan Schranz a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane strieľa gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na snímke zľava Ridle Baku a Leroy Sané (obaja Nemecko) sa tešia z gólu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - ANa snímke uprostred brankár Martin Dúbravka (Slovensko) po góle počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - AZákladná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko), vľavo Adam Obert a vpravo Norbert Gyömbér (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) a Norbert Gyömbér (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Tomáš Rigo (Slovensko), Leon Goretzka (Nemecko), David Strelec, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér (všetci Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Matúš Bero (Slovensko) odchádza z ihriska počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí futbalisti pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Nemeckí futbalisti sa tešia z gólu na 2:0 počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Marek Hamšík na lavičke pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Leo Sauer (Slovensko) a Ridle Baku (Nemecko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Hráči Slovenska, sprava Adam Obert, Tomáš Bobček a Dávid Hancko po zápase A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Julian Nagelsmann reaguje počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí fanúšikovia pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Fanúšikovia Nemecka počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Martin Dúbravka (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Nemecka Julian Nagelsmann počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.

"Tento zápas nemal nič spoločné s barážou, ani mať nebude. Počkáme si na štvrtkový žreb a uvidíme, čo to prinesie.

Určite by bola výhoda byť v druhom koši a začať ju na domácej pôde. Budú to ťažké zápasy, sú tam nároční súperi, dnes neexistujú ľahkí súperi. Určite sa dajú zdolať a urobíme všetko preto, aby sme si splnili sny," prezradil ďalej Hamšík.

Nikoho nepreferuje, počká si na žreb a následne sa do marca 2026 na daného semifinálového či finálového protivníka dôkladne pripravia.

"Dva zápasy. V skratke – nie sme teraz blízko ani ďaleko. Dúfajme v 180 minút, aby sme sa o postup pobili," prial si 138-násobný slovenský reprezentant.

Takýto világoš si nepamätám, ale nesmie nás to zlomiť, vravel po debakli Dúbravka
Súvisiaci článok
Takýto világoš si nepamätám, ale nesmie nás to zlomiť, vravel po debakli Dúbravka

Možnými súpermi budú pravdepodobne Albánsko, Kosovo alebo Bosna a Hercegovina.

"Balkánci sú vždy nepríjemní, hrajú tvrdý futbal. No nebudem si vyberať, počkáme si na žreb. Máme pred sebou štvormesačnú pauzu, potom už pôjde o veľa," poznamenal.

Preto je futbal krásny, že môžete počítať, ako chcete a môže to skončiť inak, priblížil Hamšík.

"Takto sme si to predstavovali. Všetci dúfali v druhé miesto v skupine za Nemeckom, takže spokojnosť. Nemci sa predviedli v úplne inom svetle, ako pred dva a pol mesiacom na Tehelnom poli.

Čo sa s nimi stalo? Videli sme Nemcov takých, ako ich poznáme - mužstvo svetovej triedy," doplnil Hamšík.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Asistent trénera Marek Hamšík.
Asistent trénera Marek Hamšík.
Tento zápas nemal nič spoločné s barážou, vyhlásil Hamšík. Podobné duely zažil aj ako hráč
dnes 13:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Tento zápas nemal nič spoločné s barážou, vyhlásil Hamšík. Podobné duely zažil aj ako hráč