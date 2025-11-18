Tento zápas nemal nič spoločné s barážou, vyhlásil Hamšík. Podobné duely zažil aj ako hráč

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti nezvládli svoj posledný zápas v kvalifikačnej A-skupine o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. V nemeckom Lipsku podľahli domácim vysoko 0:6.
Napriek tomu obsadili druhé miesto, ktoré zaručuje baráž. Svojho súpera zatiaľ nepoznajú, zmení sa to vo štvrtok 20. novembra počas žrebu vo Švajčiarsku.
Dovtedy zistia menoslov možných súperov a aj to, z ktorého výkonnostného koša budú vybraní. Ak by to bolo z prvých dvoch, čo bude zrejme aj realita, tak semifinále baráže absolvujú doma.
K prehre sa vyjadril aj asistent trénera reprezentácie Marek Hamšík pre portál sportweb.pravda.sk. Povedal, že ho mrzí, že sa takto ukončila kvalifikácia. Tvrdil, že by Nemci zdolali aj ktoréhokoľvek iného súpera.
"Podali fantastický výkon, proti nim musíte zahrať na 110 percent, oni nemôžu zahrať ani na 100 a potom ich viete zdolať.
Možno to tak bolo v domácom zápase, keď to nikto nečakal," uviedol s tým, že podobne ťažké duely zažil aj počas svojej hráčskej kariéry.
"Tento zápas nemal nič spoločné s barážou, ani mať nebude. Počkáme si na štvrtkový žreb a uvidíme, čo to prinesie.
Určite by bola výhoda byť v druhom koši a začať ju na domácej pôde. Budú to ťažké zápasy, sú tam nároční súperi, dnes neexistujú ľahkí súperi. Určite sa dajú zdolať a urobíme všetko preto, aby sme si splnili sny," prezradil ďalej Hamšík.
Nikoho nepreferuje, počká si na žreb a následne sa do marca 2026 na daného semifinálového či finálového protivníka dôkladne pripravia.
"Dva zápasy. V skratke – nie sme teraz blízko ani ďaleko. Dúfajme v 180 minút, aby sme sa o postup pobili," prial si 138-násobný slovenský reprezentant.
Možnými súpermi budú pravdepodobne Albánsko, Kosovo alebo Bosna a Hercegovina.
"Balkánci sú vždy nepríjemní, hrajú tvrdý futbal. No nebudem si vyberať, počkáme si na žreb. Máme pred sebou štvormesačnú pauzu, potom už pôjde o veľa," poznamenal.
Preto je futbal krásny, že môžete počítať, ako chcete a môže to skončiť inak, priblížil Hamšík.
"Takto sme si to predstavovali. Všetci dúfali v druhé miesto v skupine za Nemeckom, takže spokojnosť. Nemci sa predviedli v úplne inom svetle, ako pred dva a pol mesiacom na Tehelnom poli.
Čo sa s nimi stalo? Videli sme Nemcov takých, ako ich poznáme - mužstvo svetovej triedy," doplnil Hamšík.