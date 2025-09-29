Zlé výsledky Plzne si odniesol tréner. Na lavičku tímu dočasne zasadne Slovák

PLZEŇ. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Bakoš sa stal dočasným trénerom Viktorie Plzeň.
Český vicemajster o tom informoval spolu s oznámením o ukončení spolupráce s doterajším hlavným trénerom Miroslavom Koubkom. Bakoš pôsobil doteraz ako jeho asistent.
Koubek skončil po nedeľňajšej prehre 0:1 so Zlínom na domácej pôde. Viktorii v českej Chance lige po dvoch prehrách patrí piate miesto so stratou desiatich bodov na lídra Spartu Praha.
Vedením tímu bol dočasne poverený Bakoš, jeho asistentom bude Zdeněk Bečka. Plzeň čaká vo štvrtok duel Európskej ligy na domácej pôde proti Malmö FF a v nedeľu privíta Hradec Králové.
„Po nevydarenom zápase so Zlínom, ktorý bol pre nás všetkých aj našich fanúšikov veľkým sklamaním, sme spoločne s trénerom viedli dlhú diskusiu. Spoločne sme došli k záveru, že mužstvo potrebuje okamžite nový impulz a vzájomne sa dohodli, že ukončíme spoluprácu.
Nie sme spokojní s výsledkami najmä v lige, kde sme postrácali zbytočne veľa bodov. V posledných zápasoch to ani herne nebolo ideálne. Preto sme sa v rámci športového úseku zhodli na nutnosti riešenia,“ vyjadril sa pre klubový web Adolf Šádek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Viktorie Plzeň.