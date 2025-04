Marco Reus sa vracia do Dortmundu, bude zastávať špeciálnu funkciu

Od minulého leta hrá za Los Angeles Galaxy, s účastníkom zámorskej MLS má podpísaný kontrakt do konca budúceho roka.

DORTMUND. Nemecký futbalista Marco Reus sa údajne vracia do Borussie Dortmund. Podľa regionálneho periodika Ruhr Nachrichten má v klube zastávať funkciu ambasádora značky.

Tridsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar by nebol jediný bývalý hráč, ktorý by sa do Dortmundu vrátil na post ambasádora značky, pripomenula agentúra DPA.