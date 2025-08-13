Reus sa stane ambasádorom Dortmundu: Bol by som blázon, keby som sa nevrátil

Marco Reus.
Marco Reus.
Nemecký futbalista nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry.

BERLÍN. Nemecký futbalista Marco Reus sa stane ambasádorom značky svojho bývalého klubu BVB Borussia Dortmund. V stredu o tom informoval Sport Bild.

Podľa informácií nemeckého periodika rokuje klub so svojím bývalým kapitánom a očakáva, že Reus nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry.

Tridsaťšesťročný ofenzívny záložník odišiel z Dortmundu po dvanástich rokoch a aktuálne oblieka dres Los Angeles Galaxy v zámorskej MLS. Kontrakt má do roku 2026 s opciou na ďalší.

„Keď ste spojení s toľkými ľuďmi ako ja tu v Dortmunde, bol by som blázon, keby som sa nevrátil,“ povedal Reus podľa DPA po odchode z Borussie ešte počas minulého leta.

