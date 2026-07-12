    Tragicky zahynul bývalý hráč Benficy. Futbalista prišiel o život pri dopravnej nehode

    Manú Evaristo.
    Manú Evaristo. (Autor: x/ Football24/7)
    TASR|12. júl 2026 o 16:57
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    Úmrtie potvrdil jeho bývalý klub FC Alverca.

    Vo veku 43 rokov tragicky zahynul bývalý portugalský futbalista Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, známy ako Manú. Niekdajší hráč Benficy Lisabon zomrel v sobotu na následky dopravnej nehody, ktorú potvrdil jeho bývalý klub FC Alverca.

    Podľa portugalskej verzie portálu Flashscore sa nehoda stala v meste Sobral de Monte Agraco.

    „FC Alverca s hlbokým zármutkom prijal správu o úmrtí Manúa, bývalého hráča nášho klubu. Rodine, priateľom a všetkým, ktorí s ním zdieľali životnú i futbalovú cestu, vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ uviedol klub vo vyhlásení.

    Alverca pripomenula, že Manú v jej drese odohral dve a pol sezóny ako profesionál a ešte predtým pôsobil aj v mládežníckych tímoch.

    Na úmrtie reagovala aj Benfica Lisabon.

    „S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí bývalého hráča Manúa. V sezóne 2006/07 reprezentoval Benficu s oddanosťou a hrdosťou, keď nastúpil na 17 zápasov.

    V tejto bolestnej chvíli vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a všetkým blízkym,“ uviedol klub.

    Manú počas kariéry pôsobil v Portugalsku aj v kluboch Lourinhanense, Estrela Amadora, Maritimo, Vitoria Setubal, Cartaxo a Vilafranquense, kde v sezóne 2018/19 ukončil aktívnu kariéru.

    V zahraničí obliekal dresy talianskych klubov Modena a Carpenedolo, gréckeho AEK Atény, poľskej Legie Varšava, čínskeho Peking Guoan a cyperských tímov Ermis Aradippou a Pafos.

    Futbal

    Futbal

    Manú Evaristo.
    Manú Evaristo.
    Tragicky zahynul bývalý hráč Benficy. Futbalista prišiel o život pri dopravnej nehode
    dnes 16:57
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