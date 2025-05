Finále, ktoré určí budúcnosť. United aj Tottenham viac než trofej zaujímajú prémie

„Spurs“ prišli do Bilbaa po prehrách s Crystal Palacom a Aston Villou, United majú rovnakú bilanciu z posledných dvoch vystúpení s West Hamom a Chelsea. „Červení diabli“ vyradili v semifinále EL Athletic Bilbao (3:0, 4:1), Tottenham zdolal prekvapenie sezóny FK Bodö/Glimt (3:1, 2:0).

V stredu o 21.00 h na štadióne San Mamés budú oba tímy bojovať nielen o prestíž a zachovanie priazne svojich fanúšikov, ale hlavne o zotrvanie v pohárovej Európe.

„Myslím si, že to naozaj ovplyvní nasledujúce dva alebo tri roky pre oba kluby. Potrebujú investície do svojich tímov a ak nedostanú tieto peniaze z Ligy majstrov, investícií bude oveľa menej, čo znamená, že sa v nasledujúcej sezóne nemusia dostať do Ligy majstrov,“ povedal pre AFP bývalý kapitán United Gary Neville.

Manchester sa za posledných 35 rokov iba raz nekvalifikoval do pohárovej Európy a keby sa to teraz zopakovalo, môže to výrazne naštrbiť plány nového spolumajiteľa Jima Ratcliffea. Ten kúpil menšinový podiel pred vyše rokom a okamžite zaviedol rozsiahle škrty.

United vlani prepustili 250 zamestnancov a nedávno informovali, že plánujú zrušiť ďalších 200 pracovných pozícií. Klub navyše začiatkom roka oznámil, že plánuje výstavbu nového štadióna s kapacitou 100.000 divákov za dve miliardy libier.

„Pre mňa je Liga majstrov dôležitejšia ako trofeje. Najlepší spôsob, ako nám pomôcť dostať sa do pár rokov znovu na vrchol, je Liga majstrov. Nie je to titul,“ vyhlásil tréner United Ruben Amorim, ktorý od novembrového príchodu do klubu vyhral iba šesť z 26 zápasov v Premier League.

Kormidelník Tottenahmu Ange Postecoglou čelí ešte väčšiemu tlaku, keďže stredajší duel pravdepodobne rozhodne o jeho budúcnosti v klube.