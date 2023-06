Inter na moment zaváhal a lev ho zožral. Zničený sen, píšu Taliani

BBC (V. Brit.): "Hodiny v Istanbule sa blížili k polnoci, keď konečne prišiel okamih, po ktorom Manchester City toľko bažil, a táto rozľahlá stará metropola na brehu Bosporu sa mohla zmeniť na modrú."

Daily Mail (V. Brit.): "Jeden, dva, trikrát šampióni! Nebolo to perfektné, ale stačilo to. Rodriho gól bol ako drahokam a Ederson bol heroický, no i šťastný. Inter do toho dal všetko, no jeho nedostatky v zakončení rozhodli. Jack Grealish plače a nie je jediný."

The Independent (V. Brit.): "Man City dosiahol veľkolepé víťazstvo, ktoré presahuje historické treble. Rodriho zásah a Edersonov zákrok stačili Guardiolovmu tímu, aby sa v Istanbule zapísal do histórie.

Síce to nebolo úplne tak, ako sa očakávalo, ale anglickí šampióni triumfovali aj v Európe a doviedli dlhodobý projekt investorov z Abú Zabí do cieľa. Aspoň v tomto štádiu."

The Guardian (V. Brit.): "Pre Manchester City to je čerešnička na torte, trofej, o ktorej sníval. Často sa hovorí, že kluby musia trpieť, kým vyhrajú Ligu majstrov. Tak ako City, najmä v rokoch pod vedením Pepa Guardiolu, keď dominancia v domácej súťaži nebola zárukou úspechu v najelitnejšej a nepredvídateľnej Lige majstrov."

The Telegraph (V. Brit.): "Za dvanásť rokov získali už sedemkrát anglický titul a teraz dosiahol tím Pepa Guardiolu epický úspech a nadviazal na Manchester United Sira Alexa Fergusona z roku 1999 - vyhral Premier Leagu, Pohár FA aj Ligu majstrov."

The Sun (V. Brit.): "Man City vyhral historické treble: muži Pepa Guardiolu vyrovnali zápis legendárneho Manchestru United z roku 1999."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Inter, aká škoda! Hral si na rovnakej úrovni ako City, no Liga majstrov patrí Guardiolovi. Rozhodol gól Rodriho, Dimarco trafil brvno.

Lukaku zahodil šancu a Pep vyhral tretíkrát Ligu majstrov. Žiadna nezabudnuteľná noc pre Miláno, Manchester má prvý titul v histórii."

Corriere dello sport (Tal.): "Manchester City vyhral prvýkrát v histórii Ligu majstrov. Na Ataturkovom štadióne v Istanbule rozhodol gól Rodriho v druhom polčase. Inter zahodil dve veľké šance a Inzaghiho tím už nedokázal vyrovnať."

La Stampa (Tal.): "Manchester má už dva tímy, ktoré dokázali v jednej sezóne priniesť domov treble. Premier League, Pohár FA a hlavne Liga majstrov. Doteraz to zvládol len United, teraz je tu aj City."

La Repubblica (Tal.): "Inter zamkol leva v klietke na takmer 70 minút, ale potom na moment zaváhal a lev ho zožral."

Tuttosport (Tal.): "Zničený sen. Nerazzurri hrali vyrovnane, ale doplatili na chyby a smolu - Lukuku zastavil pokus Dimarca a potom nepremenil hlavičku. Guardiola dosiahol treble, ale ´trojku´ má aj Taliansko. Všetky tri finále európskych pohárov prehralo."

AS (Špan.): "Manchester City to na druhýkrát zvládol a vo finále v Istanbule vystúpil na trón. Rodriho gól zariadil prvý titul v Lige majstrov pre Citizens, ktorí sú 23. európski šampióni v histórii."

Marca (Šp.): "City a Guardiola sa dotkli nebies. Rodriho gól im zariadil prvý titul v Lige majstrov."

Mundo Deportivo (Šp.): "Manchester City konečne našiel svoje zlato. Zdvihol svoju prvú trofej v Lige majstrov a naplnil sen arabských majiteľov, ktorí kúpili klub v roku 2008 a začali podpisovať hviezdy. Magické treble získal vďaka triumfu nad Interom Miláno, ktorý kládol väčší odpor, ako ktokoľvek očakával."

Süddeutsche Zeitung (Nem.): "Ederson udržal triumf. Vo finále Ligy majstrov, ktoré dlho pripomínalo psychologickú vojnu, si Manchester City zabezpečil titul a dosiahol treble."