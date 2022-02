Majiteľ DAC získal tradičný maďarský klub. O peniazoch nehovoril

„Samozrejme, naším cieľom je postup do NBI. Reálnejšie je to v budúcej sezóne,“ myslí si Világi.

Világi vraj najprv nebol naklonený myšlienke, aby vstúpil do futbalu v Győri. „Napokon ma presvedčilo to, že tu podobne ako v Dunajskej Strede, môžeme vybudovať ozajstnú komunitu,“ vyhlásil biznismen zo Slovenska na tlačovej konferencii.

Osoba kupujúceho nie je známa. Világi na tlačovej konferencii uviedol, že ani on nemá o tom informácie, on prebral iba klub a hráčov.

Világi však má plány aj s infraštruktúrou: „Dúfam, že sa majetkové vzťahy čoskoro vyriešia, lebo by som chcel štadión zrekonštruovať. Uplynulé obdobie mu neprospelo,“ vyhlásil nový majiteľ.

Dva kluby, rovnaký majiteľ?

Pravidlá UEFA neumožňujú, aby v jednej súťaži UEFA figurovali dva kluby, ktoré vlastní tá istá osoba alebo firma.

„Ak postúpime do prvej ligy, tak to budeme musieť riešiť. Poprosil som kolegov, aby o tom začali konzultovať aj s právnikmi UEFA. Chceme to vyriešiť tak, aby sme zachovali transparentnosť a aby to vyhovovalo aj pravidlám UEFA,“ dodal Világi.

Najznámejším prípadom boli kluby RB Lipsko a Red Bull Salzburg, keď v roku 2017 Lipsku hrozilo, že príde o účasť v Lige majstrov pre pravidlá o integrite.

Na základe uskutočnených zmien v štruktúre oboch klubov sa ale UEFA rozhodla zaradiť ich do najprestížnejšej súťaže.