Najväčší zázrak v dejinách Anglicka. Slovák zažil, čo je u nás nemožné

O Macclesfielde píšu britské médiá ako o fénixovi, ktorý vstal z popola. V päťdesiattisícovom mestečku neďaleko Manchestru bol futbalový klub založený už v roku 1874, no nikdy neprenikol medzi elitu. Teraz však stačil jediný večer, aby jeho meno obletelo celý futbalový svet.
Tím zo šiestej ligy vyradil v 3. kole Anglického pohára (FA cupu) obhajcu trofeje Crystal Palace.
Víťazstvo 2:1 by samo o sebe šokovalo, no ešte väčší rozmer mu dáva kontext: kurz 12:1, rozdiel 117 miest v hierarchii anglického futbalu a fakt, že sa niečo podobné nestalo od roku 1908. Obhajca trofeje vypadol s tímom, ktorý nehrá profesionálnu súťaž.
A predsa sa to stalo. Crystal Palace pritom nemá alibi. Rakúsky tréner Oliver Glasner nešetril zostavou, na lavičke zostal iba brankár Dean Henderson.
Mladší brat legendy
Na ihrisku boli anglickí reprezentanti Marc Guéhi a Adam Wharton, španielsky útočník Pino aj chorvátsky stopér Sosa. Ak mala senzácia vzniknúť z podcenenia, tentoraz to neplatí.
O to viac vyniká príbeh domácich. Góly kapitána Dawsona a Buckleyho – bývalého hráča akadémie Manchestru City – rozhodli zápas, ktorý sledovalo šesťtisíc fanúšikov na vypredanom štadióne. Tréner John Rooney, mladší brat niekdajšej anglickej hviezdy, mohol oslavovať životný okamih.
Macclesfield pritom ešte pred piatimi rokmi neexistoval. Dlhy vo výške pol milióna libier ho poslali do krachu. Nový klub vznikol na troskách starého, začínal od nuly a za štyri roky postúpil o tri poschodia vyššie.
Rob Smethurst, miestny podnikateľ, kúpil vybavenie a zariadenie klubu na štadióne Moss Rose cez realitný portál Rightmove. V rozhovore pre Daily Mail otvorene opisuje alkoholové návyky, ktoré ho priviedli k tomu, že minul peniaze na klub, ktorý predtým skrachoval.
Nonstop pil
„Naozaj som pil šialené množstvá alkoholu a viedol úplne absurdný životný štýl. Chodil som do krčmy o druhej popoludní a vždy som bol posledný, kto odišiel,“ priznal.
„Bol som na tejto štvordňovej párty. Bolo to nonstop. Zobudil som sa a jednoducho som pokračoval. Bolo to šialené.“
Vtedy prišiel moment, ktorý zmenil všetko.
„Môj kamarát mi povedal: ‚Futbalový klub Macc je na predaj.‘ Zašiel som na Rightmove a do 24 hodín som ho kúpil. Nemal som žiadny podnikateľský plán a absolútne žiadnu predstavu, ako viesť futbalový klub.“
Motív? Úprimný až surový.
„Bolo to proste niečo, čo sa dá robiť, keď ste naštvaný.“
Rozbité sedadlá
Pandémia covidu Smethursta prinútila speňažiť jeho projekt futbalovej akadémie a Macclesfield zaplnil prázdne miesto v živote, hoci si spočiatku ani nebol istý, do čoho sa vlastne dostal.
Keď si prišiel vyzdvihnúť kľúče od štadióna, realita bola drsná.
„Sedadlá boli rozbité, okná rozbité, ihrisko neexistovalo. Burina, popraskaný asfalt…“
Prvá myšlienka bola jednoznačná:
„Myslel som si: ‚Čo to do p....som kúpil?‘“
A pokračoval:
„To miesto bolo úplne zdevastované. Prišli správcovia a bolo to tak zanedbané, ako to len mohlo byť.“
Zachránilo mu to život
Odvtedy Macclesfield trikrát postúpil a do klubu šéf investoval približne 4 milióny libier milióny. Smethurst dnes priznáva, že futbal mu zmenil život.
„Zachránilo mi to život? Áno, zachránilo. Prevzalo to kontrolu,“ hovorí.
„Dalo mi to niečo iné na práci, ako sa vrátiť do spálne a pozerať Netflix. Musím bojovať za tento klub.“
V sobotu zažil výnimočný moment.
„Je to neuveriteľná scéna, nemám slov, je to ako sen,“ povedal Smethurst pre TNT Sports.
„Vidieť všetkých fanúšikov Macc behať po ihrisku len dokazuje, ako veľa to znamenalo pre všetkých.
„Klub som kúpil po štyroch dňoch pitia a ani som si nepamätal, že som ho kúpil. A pozrite, kde sme teraz," dodal majiteľ.
Príbeh Slováka
Keď sa v Anglicku povie šiesta liga, nejde o folklór. Macclesfield dnes hrá v šiestej lige a v tabuľke je síce až na 14. mieste, no najlepšie platení hráči zarábajú okolo 10-tisíc eur mesačne.
Zápasy sledujú tisíce ľudí, kamery a skauti. V hierarchii ide „len“ o poloprofesionálnu súťaž, no od piatej ligy vyššie je futbal plnohodnotne profesionálny.
Na Slovensku má šiesta liga úplne iný význam. Často sa hrá pre radosť, po práci, za pivo a klobásu. Sám autor tohto textu hrával šiestu ligu ešte pred pár rokmi – po štyridsiatke, bez tréningu. V Anglicku by niečo podobné bolo nemysliteľné.
Presne tento kontrast vysvetľuje kariéra Mareka Rodáka. Slovenský reprezentačný brankár začínal v anglickej šiestej lige ako osemnásťročný. Postupne sa prepracoval až do Premier League, hoci tam odchytal iba štyri zápasy. Pre niekoho krok späť, pre iných rozumná investícia do budúcnosti.
Oči skautov
„Ľudia v Anglicku a najmä tí, ktorí sa venujú futbalu, vedia, že je to dobrý krok pre mladých chlapcov. Prechod z juniorky do áčka je veľmi náročný. Nepodarí sa to každému. Je rozumnejšie ísť na hosťovanie do nižšej súťaže. Platí to špeciálne pre brankárov,“ hovoril v minulosti Rodák pre Sportnet.
„Musíte odchytať veľa zápasov, aby ste získali aspoň nejakú dôveru trénera. Z môjho pohľadu som spravil dobre a postupne som sa posúval čoraz vyššie. V Anglicku je toto špecifické. Tréneri sledujú u mladých hráčov, koľko zápasov či skúseností nazbierali.“
Aj v šiestej lige bol na očiach skautov. „Šiesta liga má status poloprofesionálnej. Od piatej ligy však ide v Anglicku už o profesionálny futbal. Zápasy vysielajú v televíziách. Ste výrazne na očiach skautov.“
Súťaže pre mladých
Ako vyzerá šiesta liga v praxi? „Na zápasy bežne chodí vyše tisíc ľudí,“ opisuje Rodák. A hoci starší hráči často popri futbale pracujú, mladí nie. „Majú plat, ktorý im postačí. Bolo tam veľmi veľa hráčov ako ja – z vyššej súťaže na hosťovaní. Boli to mladíci, ktorí sa chceli uchytiť. Potrebovali zápasovú prax. Sú to jednoducho súťaže pre mladých.“
Príbeh Macclesfieldu nie je len o vyradení Crystal Palace. Je o tom, ako hlboko je futbal v Anglicku zakorenený. O systéme, v ktorom aj šiesta liga môže vychovávať hráčov pre Premier League a v ktorom sa rozprávky nerodia z náhody.
Podobný osud mal aj Jamie Vardy. Najlepší strelec senzačného šampióna (Leicester) z roku 2016 začínal až v ôsmej najvyššej súťaži.