Obviazaný kapitán hlavičkoval a štadión vybuchol. Rooney neveril, čo jeho klub dokázal

Šiestoligový Macclesfield sa v sobotu postaral o najväčšie prekvapenie v histórii FA Cupu. V dramatickom zápase 3. kola šokoval obhajcu trofeje Crystal Palace víťazstvom 2:1.
Tím trénera Olivera Glasnera tak vypadol zo súťaže a tribúny štadióna Moss Rose explodovali nadšením.
Kapitán Paul Dawson a Isaac Buckley-Ricketts skórovali v každom polčase a domáci tím – vedený Johnom Rooneym, mladším bratom Wayna Rooneyho – tak premostil rozdiel 117 miest v anglickej futbalovej pyramíde.
„Nemôžem tomu uveriť, nikdy sme si nemysleli, že sa dostaneme do takejto situácie,“ povedal John Rooney pre BBC. „Od prvej minúty sme boli fantastickí. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene. Na chlapcov nemôžem byť viac hrdý.“
VIDEO: Zostrih zápasu Macclesfield - Crystal Palace
Dawson otvoril skóre v 43. minúte, keď hlavou zakončil točený priamy kop Luka Duffyho. V 60. minúte zvýšil Buckley-Ricketts, keď šikovne otočil telo a zmiatol brankára Palace Waltera Beníteza pred extatickým publikom na Moss Rose, kde sa ešte dopoludnia konal tréning tímu do deväť rokov.
Yeremy Pino síce v 90. minúte znížil nádherným priamym kopom a nadstavený čas priniesol nervózne chvíle, no Macclesfield si senzačné víťazstvo už nenechal vziať.
„Prekvapilo ma to, tréner nám dal jasný herný plán a všetci sme sa ho držali,“ povedal Dawson, ktorý odohral väčšinu zápasu s obviazanou hlavou po tržnej rane.
„Macclesfield pre mňa znamená celý svet. Je to obrovský úspech. Som hrdý na chlapcov aj na fanúšikov. Je to veľký komunitný klub.“
Tréner Palace Oliver Glasner, ktorý klubu minulú sezónu priniesol prvú veľkú trofej po finálovom víťazstve nad Manchestrom City, urobil šesť zmien oproti stredajšej bezgólovej remíze s Aston Villou.
Do druhého polčasu poslal Williama Hughesa, Tyricka Mitchella a Brennana Johnsona, no ani tieto posily hru hostí nezlepšili. Crystal Palace, aktuálne 13. tím Premier League, pôsobil roztrasene.
„Dnes sme nemali žiadnu kvalitu, nevidel som nikoho, kto by dokázal prejsť jeden na jedného. Dostali sme góly zo štandardiek a zle sme načasovali hlavičky,“ priznal Glasner pre BBC. „Zaslúžili sme si prehrať. Nemám vysvetlenie na to, čo som dnes videl.“
Šiestoligový Macclesfield sa stal prvým neligovým tímom, ktorý vyradil obhajcu FA Cupu od sezóny 1908/09, keď Crystal Palace vyradil Wolverhampton. Posledným obhajcom, ktorý vypadol už v 3. kole, bol Arsenal v roku 2018.
Víťazstvo je ďalšou kapitolou pozoruhodného vzostupu Macclesfieldu. Klub bol pred piatimi rokmi vylúčený z National League pre dlhy presahujúce 500-tisíc libier.
Po odkúpení miestnym podnikateľom Robertom Smethurstom začal Macclesfield v sezóne 2021/22 v deviatej lige a odvtedy vybojoval tri postupy za štyri sezóny.
Tím navyše nastúpil so smútkom v srdciach – minulý mesiac tragicky zahynul 21-ročný útočník Ethan McLeod pri autonehode cestou zo zápasu na ihrisku súpera.