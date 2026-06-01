Legenda Liverpoolu a Newcastlu bojuje s vážnou chorobou: Máme špičkového lekára

Bývalý tréner anglickej futbalovej reprezentácie či Newcastlu United Kevin Keegan prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu vo štvrtom štádiu.
Sedemdesiatpäťročný bývalý hráč Liverpoolu poskytol informácie o svojom zdravotnom stave počas víkendového vystúpenia v divadle a opere Tyne.
„Povedali, že máme špičkového lekára s novým spôsobom boja proti rakovine vo štvrtom štádiu. Bol fanúšik Liverpoolu, tak som sa s ním išiel stretnúť. Vedel som, že nebudem kráčať sám, ak viete, čo tým myslím,“ citovala Keegana agentúra DPA.
Newcastle zaželal svojmu bývalému hráčovi i trénerovi všetko dobré v príspevku na sociálnej sieti X a dodal, že v St. James' Parku je vždy vítaný.
„Kevinovi Keeganovi a jeho rodine posielame po nedávnej diagnóze našu úprimnú podporu a najvrúcnejšie priania. Kevin má jedinečné a cenené miesto v histórii Newcastlu a v srdciach našich fanúšikov.
Jeho vášeň, vodcovské schopnosti a spojenie s klubom a mestom formovali niektoré z našich najpamätnejších okamihov,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Keegan, dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty, začal svoju kariéru v drese Scunthorpu. V roku 1971 prestúpil do Liverpoolu, kde trikrát ovládol najvyššiu anglickú súťaž, dvakrát Pohár UEFA, FA Cup a v roku 1977 aj Európsky pohár.
Pred koncom kariéry si zahral aj za Southampton a Newcastle. V reprezentácii nastúpil na 63 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov. Na trénerskej lavičke koučoval dvakrát „straky“, Fulham, Manchester City či anglické národné mužstvo.