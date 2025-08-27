Bývalý útočník pražskej Slavie prekonal infarkt. Zotavuje sa v nemocnici

BRATISLAVA. Napriek tomu, že futbalisti českého prvoligového tímu FC Zlín v sobotu doma zvíťazili nad Libercom 1:0, udalosť dňa sa odohrala mimo ihriska.
Len 35-ročný videoanalytik a bývalý útočník Lukáš Železník prekonal v deň zápasu infarkt. Vďaka rýchlej reakcii realizačného tímu a následnej zdravotnej starostlivosti prežil a momentálne sa zotavuje v nemocnici.
Informoval o tom český web ISport.cz.
„Náš parťák Lukáš Železník mal v sobotu ráno, v deň zápasu, vážne zdravotné komplikácie. Nechceli sme o tom hneď informovať, kým sa jeho stav nestabilizoval a nemali sme istotu, že je v poriadku.
Sme radi, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje a čaká ho postupná rekonvalescencia,“ uviedol zlínsky klub na svojej oficiálnej facebookovej stránke.K fanúšikom prehovoril aj samotný Železník prostredníctvom videa.
„Chcel by som vám, fanúšikovia, poďakovať za veľkú podporu. Ďakujem za správy, celému realizačnému tímu i klubu Zlín, špeciálne poďakovanie pre Kačku David (fyzioterapeutka tímu, pozn.), ktorá bola pohotová.
Všetky veci sa dejú z nejakého dôvodu. Vážte si každý deň, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať. Buďte stále pozitívni a dúfam, že sa čoskoro uvidíme,“ odkázal.
Železník, ktorý v minulosti hrával aj za Slaviu Praha, Mladú Boleslav či Opavu, by mal byť z nemocnice prepustený v závere týždňa.
„Na rok musím zabudnúť na všetky kontaktné športy ako hokej, futbal. S futbalom som po operácii kolena aj tak skončil. Môžem bicyklovať, plávať, behať. Do konca života budem brať lieky na srdce, ale to je to najmenšie.
V klube pracujem ďalej, od októbra na plný úväzok. Už teraz si v nemocnici robím prípravu na Spartu,“ dodal s úsmevom pre portál iSport.cz.