České kluby majú postup na dosah. Huk udržal súperovu ofenzívu: Držíme spolu

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín priviedol ako kapitán Spartu Praha k druhému víťazstvu v Konferenčnej lige, vďaka triumfu nad Legiou Varšava 1:0 sa výrazne priblížila k postupu do vyraďovacej časti súťaže.
Po štvrtom kole má na konte sedem bodov a figuruje na 11. mieste tabuľky. Vo štvrtok uspel aj druhý český tím v súťaži, Sigma Olomouc zdolala na domácej pôde slovinské Celje 2:1.
Haraslín mohol poistiť triumf
Sparťania vyhrali vo Varšave vďaka gólu Angela Preciada zo záveru prvého polčasu. Ten prišiel po chybe domácej obrany, loptu na pravom krídle získal Veljko Birmančevič, v šestnástke ju posunul ekvádorskému krídelníkovi a ten trafil presne a tvrdo k ľavej žrdi.
V 53. minúte mohol triumf poistiť Haraslín, ktorý dostal dlhý pas do vápna, posunul si loptu okolo jedného obrancu, no jeho strelu zablokoval stopér Steve Kapuadi. Slovenský krídelník bol na ihrisku do 85. minúty a Sparta nakoniec víťazstvo ustrážila.
Niekoľkými výbornými zákrokmi sa oň zaslúžil brankár Peter Vindahl. „Najviac ma asi potrápila strela za vápnom z konca prvého polčasu. Vo vzduchu sa trošku krútia, takže nebolo ľahké dostať ju pod kontrolu.
Myslím si, že sa mi zápas podaril, predovšetkým prvý polčas. Som rád, že sme si pripísali ďalšiu výhru,“ povedal dánsky gólman, ktorý v prvom polčase zlikvidoval päť striel na bránku. „Zostávajú nám dva zápasy a tieto tri body môžu byť kľúčové.
Stále máme šancu aj na miesto v najlepšej osmičke, s postupom to vyzerá ešte lepšie. No v ďalších kolách to musíme dokončiť,“ dodal pre klubový web.
Nemalou mierou prispel k triumfu obranca Huk
Olomouc má taktiež bilanciu dve výhry, jedna remíza a jedna prehra a figuruje o tri miesta za Spartou. Vo štvrtok pripravil prvú prehru v súťaži pre Celje, ktoré nevyužilo šancu ísť na čelo tabuľky a je tretie.
Pod triumf sa nemalou mierou podpísal slovenský obranca Tomáš Huk. „Pocity sú fantastické. Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme zápas doviedli do víťazného konca. Nie len tí na ihrisku, ale i tí, ktorí dnes boli na lavičke alebo na tribúne.
Je vidieť, že držíme spolu, ťaháme za jeden povraz a podporujeme sa. Tieto body sme získali spoločne,“ uviedol pre klubový web.
Huk tvoril stopérsku dvojicu s Abdoulayem Syllom a spolu sa im podarilo udržať na uzde útočný trojzáprah Celje na čele s najlepším strelcom súťaže Frankom Kovačevičom.
Oba góly strelil stredopoliar Ghali
Dvadsaťšesťročný Chorvát dal v štyroch dueloch päť gólov a celkovo má vo všetkých súťažiach v prebiehajúcej sezóne za Celje na konte až 25 presných zásahov v 26 stretnutiach. „Náš plán bol, že nebudeme cúvať a brániť pred šestnástkou.
Chceli sme hrať aktívne a myslím, že sa nám to darilo. Samozrejme, že niekedy sa z toho dostali a z toho pramenili veľké šance,“ povedal Huk.
Oba góly domácich streli nigérijský stredopoliar Ahmad Ghali: „Najprv by som chcel povedať, že mám radosť z výhry, pretože to je to najdôležitejšie.
Ale tešia ma aj dva strelené góly. Zápas sme zvládli, čo je hlavné, pretože to nebolo jednoduché.“