Haraslín predviedol gólový návrat, ale po zápase bol sklamaný: Verili sme, že vyhráme

PRAHA. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín zo Sparty Praha sa strelecky presadil hneď v prvom zápase po návrate na trávniky po zranení. Obhajcovia ligového titulu však v sobotnom domácom stretnutí dokázali iba remizovať s Teplicami 1:1. Haraslín: Potrebovali sme tri body Dvadsaťosemročný krídelník skóroval desať minút po prestávke. Radosť domácich utlmil o chvíľu neskôr vyrovnávajúci zásah Jana Knapíka.

"Sme sklamaní, verili sme, že po reprezentačnej prestávke zvíťazíme. Skrátka nám to nevyšlo. Nie som tu od toho, aby som hodnotil výkony. Chceli sme zvíťaziť za akúkoľvek cenu. Potrebovali sme tri body, ale to sa nám nepodarilo a sme z toho sklamaní. V šatni si to preberieme, verím, že sa nám podarí problémy odstrániť," uviedol Haraslín podľa portálu idnes.cz.

Sparta nezvíťazila v štvrtom ligovom zápase v rade a s 27 bodmi je priebežne štvrtá. Na prvú Slaviu Praha strácala 11 bodov. VIDEO: Lukáš Haraslín a jeho gól

Haraslín nastúpil po mesačnej pauze, naposledy odohral prvý polčas duelu s Manchestrom City v Lige majstrov. "Pre mňa je náročnejšie byť mimo ihriska než na ňom. Tešil som sa, že budem hrať. Bohužiaľ to nevyšlo ani tentokrát, prežívame ťažké obdobie, ale verím, že to zlomíme. Veril som, že sa to podarí proti Tepliciam, pretože sme hrali doma a bola to ideálna príležitosť. Ťažko sa mi hľadajú slová," zhodnotil slovenský reprezentant.

Väčšiu minutáž nemohli riskovať Krátko po tom, ako sa Tepliciam podarilo vyrovnať, Haraslín striedal. "Nemohli sme riskovať väčšiu minutáž. Vrátil som sa po pomerne vážnom zranení svalu. S realizačným tímom sme sa dohodli, že odohrám koľko zvládnem a musím povedať, že mi už dochádzali sily. Som rád, že som späť a verím, že sa do toho dostanem čo najrýchlejšie a pomôžem mužstvu najviac, ako sa dá," vyjadril sa Haraslín. Spartu v úvode nového týždňa čaká domáci zápas Ligy majstrov proti španielskemu Atléticu Madrid. O štyri dni neskôr odohrá ligový duel s Duklou Praha. "Teraz nám nikto nepomôže, musíme to zvládnuť my. Verím, že sa to niekde zlomí a dostaneme sa z toho," uzavrel 28-ročný krídelník.