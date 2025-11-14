Krst knihy priniesol nečakaný incident. Hlavnú úlohu v ňom hral Rubiales

MADRID. Jeden z divákov zasiahol vajcami bývalého šéfa Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa pri predstavovaní jeho novej knihy.
Rubiales neskôr uviedol, že incident mal spôsobiť jeho vlastný strýko.
Štyridsaťročný Španiel venoval 500-stranovú knihu udalostiam po tom, čo ho španielske úrady obvinili zo sexuálneho napadnutia Jennifer Hermosovej.
Škandál, ktorý otriasol španielskym futbalom a zničil Rubialesovu kariéru, vypukol 20. augusta 2023. Keď Hermosová so spoluhráčkami preberala zlaté medaily, Rubiales ju pobozkal na pery a následne ju pustil.
Tento čin vyvolal verejné pobúrenie a Rubiales po tlaku verejnosti a dva dni po začatí vyšetrovania v septembri 2023 odstúpil z funkcie. Rubiales trval na tom, že bozk bol konsenzuálny medzi priateľmi oslavujúcimi počas slávnostného odovzdávania medailí.
VIDEO: Do Rubialesa hodil jeden z divákov vajcia
Podľa vydavateľa knihy bol obeťou konšpirácie, v ktorej bola zapletená španielska vláda a tamojšie feministické organizácie.
Vo štvrtok predstavil knihu verejnosti, udalosť však narušil jeden z divákov. Rubialesa vajcia zasiahli do chrbta. „V dave som videl muža, ktorého som spoznal až neskôr. Bol to môj strýko, ktorý je šialený a vždy bol. Polícia ho zatkla.
Budeme to musieť riešiť, pretože som si najprv úprimne myslel, že má pri sebe zbraň,“ vyjadril sa Rubiales podľa agentúry AP. Polícia nechcela po zatknutí potvrdiť, či bol daný muž naozaj Rubialesov strýko.