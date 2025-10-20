Dembélé je pre nás kľúčový, zdôrazňuje Enrique. Španiel môže počítať aj s ďalšími návratmi

Do nominácie sa majú vrátiť už na utorňajší zápas proti Leverkusenu.

PARÍŽ. Tréner futbalistov Paríža Saint-Germain je rád, že Ousmane Dembele sa už úplne zotavil zo zranenia stehenného svalu. Podľa Luisa Enriqueho je to kľúčový hráč.

Dembele by sa mal vrátiť do zostavy PSG v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen.

„Ousmane sa ani po zisku Zlatej lopty nezmenil. Je to ten istý hráč a veľká osobnosť. Je iný ako ostatní, pre Paríž je kľúčový.

Veľmi ma teší, že môžem opäť počítať s jeho službami a že po pauze zavinenej zraneniami budú k dispozícii aj Marquinhos a Desire Doue," uviedol Enrique pre akreditované médiá na predzápasovej tlačovej konferencii.

    dnes 20:16
