Diaz pozná trest za svoj skrat proti hviezde Paríža. Bayernu dlhšie nepomôže

Futbalový stredopoliar Luis Diaz z Bayernu Mníchov dostal od disciplinárky UEFA trojzápasový dištanc za vylúčenie v dueli Ligy majstrov na pôde Paríža Saint-Germain.
Kolumbijčan zariadil na začiatku novembra dvoma gólmi v prvom polčase víťazstvo svojho tímu 2:1, ale po tvrdom zákroku na Achrafa Hakimiho musel ísť predčasne pod sprchy.
Diaz sa síce po stretnutí ospravedlnil a Hakimimu zaželal skorý návrat na ihrisko, ale trestu za hrubý faul sa nevyhol.
Maročan ihrisko opustil s barlami a s ortopedickou topánkou na ľavej nohe s pomocou tímových lekárov.
Má vážne poranený členok. „Bol to večer plný emócií.
Futbal nám stále pripomína, že za 90 minút sa môže stať čokoľvek, a to v tom najlepšom aj najhoršom.
Bol som smutný, že som nedohral zápas na ihrisku s mojimi spoluhráčmi, ale zároveň hrdý na ich neuveriteľné úsilie.
Želám Hakimimu skorý návrat na ihrisko,“ vyjadril sa Diaz po zápase na sociálnej sieti.
Hakimi sa do hry vráti až na konci roka. Diaz vynechá zápasy Bayernu v Lige majstrov proti Arsenalu, Sportingu Lisabon a Royalu Union Saint-Gilloise, pripomenula agentúra DPA.