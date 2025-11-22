Diaz pozná trest za svoj skrat proti hviezde Paríža. Bayernu dlhšie nepomôže

Luis Diaz.
Luis Diaz. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. nov 2025 o 12:27
ShareTweet0

Maročan ihrisko opustil s barlami.

Futbalový stredopoliar Luis Diaz z Bayernu Mníchov dostal od disciplinárky UEFA trojzápasový dištanc za vylúčenie v dueli Ligy majstrov na pôde Paríža Saint-Germain.

Kolumbijčan zariadil na začiatku novembra dvoma gólmi v prvom polčase víťazstvo svojho tímu 2:1, ale po tvrdom zákroku na Achrafa Hakimiho musel ísť predčasne pod sprchy.

Diaz sa síce po stretnutí ospravedlnil a Hakimimu zaželal skorý návrat na ihrisko, ale trestu za hrubý faul sa nevyhol.

Maročan ihrisko opustil s barlami a s ortopedickou topánkou na ľavej nohe s pomocou tímových lekárov.

Má vážne poranený členok. „Bol to večer plný emócií.

VIDEO: Faul Luisa Diaza

Futbal nám stále pripomína, že za 90 minút sa môže stať čokoľvek, a to v tom najlepšom aj najhoršom.

Bol som smutný, že som nedohral zápas na ihrisku s mojimi spoluhráčmi, ale zároveň hrdý na ich neuveriteľné úsilie.

Želám Hakimimu skorý návrat na ihrisko,“ vyjadril sa Diaz po zápase na sociálnej sieti.

VIDEO: Zostrih zápasu Paríž St. Germain - Bayern Mníchov

Hakimi sa do hry vráti až na konci roka. Diaz vynechá zápasy Bayernu v Lige majstrov proti Arsenalu, Sportingu Lisabon a Royalu Union Saint-Gilloise, pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Luis Diaz.
    Luis Diaz.
    Diaz pozná trest za svoj skrat proti hviezde Paríža. Bayernu dlhšie nepomôže
    dnes 12:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Diaz pozná trest za svoj skrat proti hviezde Paríža. Bayernu dlhšie nepomôže