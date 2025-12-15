K rozhodovaniu ho priviedla vášeň k futbalu. Každý duel je špecifický, hovorí arbiter

S anketami sa v závere roka roztrhlo vrece. Inak tomu nie je ani v súťažiach riadených ObFZ Humenné.
O hráčoch sme už na Futbalnete písali – futbal však netvoria len oni. Dôležitým článkom diania na ihriskách sú aj rozhodcovia.
Tým najlepším v Humennom sa v tomto roku stal Ľubomír Pidanič (47). Úspešnému a kvalitnému arbitrovi sme položili niekoľko otázok.
Čo vás priviedlo k rozhodovaniu?
K rozhodovaniu ma priviedla vášeň k futbalu. Hrával som od svojich deviatich rokov ešte za Chemlon Humenné.
Po skončení aktívnej kariéry som sa rozhodol pri futbale zostať a venovať sa mu ako rozhodca, keďže je to môj obľúbený šport.
Myslím, že rozhodujem už asi jedenásť rokov v ObFZ Humenné a za ten čas som túto anketu vyhral tretíkrát za posledné štyri roky. Toto ocenenie je pre mňa zadosťučinením a dôkazom, že túto prácu robím dobre.
Nie všetky zápasy sú rovnaké. Na ktoré rád alebo nerád spomínate?
Nemôžem povedať, že mám obľúbené alebo neobľúbené zápasy. Každý duel je špecifický a má svoj náboj – či už ide o derby, vyostrené odvety alebo takzvanú gulášovú atmosféru.
Do každého zápasu vstupujem pripravený a žiadne si nevyberám. Tam, kde ma nominujú, tam idem.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Moje plány sú jasné. Pokiaľ mi to zdravie, rodinné povinnosti a kondícia dovolia, rád by som pokračoval v nastavenom tempe a držal si vysokú latku.
Myslím, že moje futbalové skúsenosti ako prvoligového dorastenca mi dávajú veľkú výhodu v hernom cítení, ktoré sa snažím preniesť aj do rozhodovania.
Ako trávite svoj voľný čas a kto je vašou najväčšou oporou?
Voľný čas trávim s rodinou a približne osem hodín týždenne vo fitku, keďže som aktívny športovec – silový trojbojár (Majster SR, Európy a sveta v kategórii nad 40 rokov v tlaku na lavičke do 93 kg).
Najväčšou oporou je pre mňa moja manželka, ktorá zvláda rodinné záležitosti na výbornú, a vďaka tomu sa môžem venovať svojim koníčkom. Za to jej ďakujem.