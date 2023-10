Žreb sledovali všetci, inšpirujú sa Klaksvíkom. Zápas storočia bude až v EKL

Pre mnohých futbalistov je to jedinečná príležitosť, ktorá sa už nemusí v živote opakovať. Tieto stretnutia často bývajú označené ako zápas storočia.

BRATISLAVA. Čaro Slovnaft Cupu spočíva v jedinečných konfrontáciách. Do pohára sa môžu prihlásiť aj kluby z nižších súťaží a pri troške šťastia môžu zažiť nezabudnuteľný zápas s ligovým súperom.

Na konfrontáciu s ligistom je už takpovediac zvyknutý. Vlani v šestnásťfinále pohára hostil MFK Ružomberok. V tomto roku v rovnakej fáze súťaže mu žreb prisúdil dokonca lídra prvej ligy, AS Trenčín.

„Je to opäť sviatok. Musíme tajne veriť, že Trenčín potrápime,“ povedal predseda klubu Róbert Kačeňák.

„Po roku si opäť spravíme ligový deň. Zažijeme rozprávočku. Je to pre nás dobrá a príjemná výzva,“ uviedol pre Sportnet tréner Lukáš Luknár.

Vysnívaným súperom číslo jeden by bol pre nich bratislavský Slovan. „Galanta nám ho však vyfúkla. Druhým najprijateľnejším súperom bol pre nás práve Trenčín,“ prezradil Lukáš Luknár.

„Našli sme sa na spoločnom čete, všetci sme to túžobne očakávali. Boli sme vyžrebovaní iba ako štvrtí či tretí od konca, takže sme si museli pozrieť celý prenos,“ priblížil chvíle napätia tréner.

Osobne navštívil stretnutie Slovan–Trenčín, aby zmapoval súpera.

„Myslieť na víťazstvo by bolo asi bláznovstvo, ale my sme takí blázni, že sa o to pokúsime,“ vravel s úsmevom tréner.