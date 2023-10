VIDEO: Neuveriteľné! Tím z piatej ligy vyradil AS Trenčín

V prípade AS Trenčín to nebola prvá blamáž, ktorú zažil v Slovnaft Cupe. Pred šiestimi rokmi podľahol štvrtoligovému Medzevu 0:1.

Výsledok má o to väčšiu váhu, že ešte nedávno bol Trenčín na čele Niké ligy.

"Odohrali sme to veľmi dobre takticky. Pri pressingovej situácii sme strelili gól, potom prišiel nešťastný moment pre nás, keď sme pred koncom prvého polčasu inkasovali.

V šatni sme si však povedali, že vložíme sa do toho, aby sme si to všetci pamätali. Všetko, čo sme si povedali, sa nám do bodky splnilo, ešte aj tie penalty prišli. Tam si to už chalani užívali," po historickom víťazstve povedal tréner Devínskej Novej Vsi Lukáš Luknár.

Niektoré stávkové kancelárie vypísali na výhru Devínskej Novej Vsi závratný kurz 46 ku 1.

Na Trenčín sa v niektorých spoločnostiach ani nedalo tipovať, iné stanovili symbolický kurz 1.01.