Hrdý storočný klub bez legionárov je skokanom roka. V prvom jarnom kole zaútočí na prvé miesto

Hrdá futbalová dedina Bánov vychovala pre prvoligový Inter Bratislava bratov Karola a Dušana Brezíkovcov, ďalej Petra Mráza a Petra Mráza ml., pre FC Nitra Ivana Juríka a Jozefa Petrániho, no a s futbalom tu začínal aj tréner Anton Dragúň.
Posledné roky sa však tri a poltisícová „Kesa“ motala iba v najnižšej krajskej súťaži na juhozápade Slovenska, no po uplynulej striebornej jeseni snáď svitá na lepšie časy.
Súčasná generácia síce ešte stále nedosahuje silu mužstva zo slávnej éry, kedy si na škvaru či staré ihrisko nechodili len tak po body ani onakvejšie mančafty zo široka-ďaleka, ale ak vyjde aktuálne druhému mužstvu šiestej ligy Východ ZsFZ prvé jarné kolo doma proti prvému Svodínu, obec so športovým duchom sa môže - po rokoch opäť raz - futbalovo poblázniť.
Predvlani pokazili finiš
Predvlani pokazil Bánov postupovú šiestoligovú naháňačku až v úplnom finiši proti víťaznému Slovanu Šahy, minulosezónnym trinástym miestom však Bánovčania svojho fanúšika sklamali, a keď pred týmto ročníkom prišla prehra v predkole Slovenského pohára na pôde šiestoligového nováčika v Komoči po otočke z 0:1 na 2:1, nejeden divák na prvé kolo do nachystaného Svodína ani nevycestoval.
Sodínčania totiž túžia oslavovať futbalovú storočnicu toto leto historickým postupom do piatej ligy a angažovali napríklad aj bývalého reprezentačného stopéra Kornela Salátu.
„I keď sme nemali začiatok sezóny ideálny, postupne sme sa rozohrali a prvú polovicu súťaže hodnotím pozitívne.
V kádri máme veľa mladých domácich hráčov, s ktorými sa pracuje dobre a hlavne vidím, že naše spoločné úsilie má zmysel,“ začal pre Sportnet hrajúci tréner Lokomotívy Bánov Miloš Fehervári.
Po domácej potupe veľký obrat
„Vyradenie v pohári som nebral až tak tragicky, pretože som vedel, že mužstvo potrebuje na začiatku istý čas na zohratie sa, navyše, v Komoči niektorí hráči chýbali.“
Aj prehra v prvom kole šiestej ligy 2:0 u jedného z favoritov súťaže vo Svodíne sa dala ešte stráviť,“ lenže v druhom kole prišla domáca potupná porážka 2:6 s Veľkými Lovcami, keď dvadsať minút pred koncom svietilo na tabuli šokujúcich 0:5.
To už sa nemohol na priebežný stav pozerať ani samotný tréner, ktorý si navliekol kopačky a dvoma gólmi aspoň zmiernil domácu skazu.
„Vo Svodíne mali domáci viac šancí a zvíťazili zrejme zaslúžene, zarazil ma tam však jeden fakt.
Aby mužstvo, ktoré pred sezónou avizovalo najvyššie ambície a poskladalo mužstvo s viacerými posilami, od 70. minúty za stavu 1:0 ťahalo čas, keď bola na celom štadióne k dispozícii iba jedna lopta, to sa mi zdalo čudné. Či to bol úmysel, to musia vedieť domáci.“
Ako však videl mladý kouč domáci výbuch proti Veľkým Lovciam, nedalo nám nespýtať sa. „Bolo to moje doteraz najväčšie sklamanie na lavičke Bánova.
Hráči neplnili taktické pokyny, ktoré sme si povedali pred zápasom, hostia dali prvý gól po našej chybe už v druhej minúte, herne sa chytili a s nami sa to viezlo.
Zápas vyústil až do fázy, že dvadsať minút pred koncom som nastúpil na ihrisko aj ja,“ hovoril pre Sportnet od leta nový tréner, ktorý nedokončil predchádzajúcu sezónu na lavičke piatoligových Šurian, kde ho nahradil Levičan Jozef Pavlík a ktorý túto jeseň nakoniec vytiahol Bánov z vlaňajšieho 13. miesta na pozíciu vicelídra súťaže vďaka čomu sa stal šiestoligovým skokanom roka.
„K môjmu koncu v Šuranoch sa veľmi vyjadrovať nechcem, mrzí ma len, že o odvolaní som sa nedozvedel priamo od prezidenta klubu, ale od celkom iných ľudí. Každopádne však verím, že im to pomôže a budú napredovať,“ nevyhol sa napokon tento 38-ročný bývalý hráč Šale, Nových Zámkov či rodných Šurian ani háklivejšej téme.
Za Bánove vraj už príliš často nastupovať ani neplánoval, po spomínanom stretnutí s Veľkými Lovcami však režisér stredu poľa nielenže začal dirigovať mužstvo priamo z trávnika, stal sa dokonca s deviatimi gólmi za najlepším, dvanásťgólovým Brazílčanom zo Svätého Petra Matheusom celkovo štvrtým nejlepším strelcom súťaže.
Druhý najlproduktívnejší Bánovčan Erik Barta, ktorý sa ako odchovanec klubu vrátil cez Šurany a Nové Zámky ako hrotový útočník, zaznamenal sedem presných zásahov.
Tri víťazstvá v rade
Nasledovali tri víťazstvá v rade (v Želiezovciach 6:2, v Komoči 2:1, doma so Salkou 5:0), no a v deväťbodovom zisku aj šesť plusových bodov vrátane tých z „odvety“ v Komoči, kde tentokrát otočila rozbehnutá Lokomotíva na konečných 2:1.
Rozhodnutie pritom padlo len dve minúty pred koncom z kopačky spomínanej letnej posily Erika Bartu.
„Vedel som, že v mužstve kvalita je, len sme potrebovali istý nevyhnutný čas na zosúladenie herných činností a aby hráči prijali, čo od nich budem vyžadovať. A áno, potom prišli výsledky a po dobrej tréningovej účasti aj hra, v ktorej sme dominovali.“
Zápas pravdy
Azda najdôležitejší zápas jesene však prišiel v 7. kole doma proti expiatoligovej a obávanej Okoličnej na Ostrove, ktorý vyhrali Bánovčania v pomere 2:0 po dvoch góloch hrajúceho trénera.
Ten druhý dal Miloš Fehervári už krátko po prestávke, v 51. minúte tak bol šláger kola prakticky rozhodnutý a preteky vedúceho kvinteta (Svodín, Bánov, Okoličná, Podlužany a Lipová) o jesenný titul boli odštartované.
„Kombinačnú hru Okoličnej som poznal z prechádzajúcej sezóny v piatej lige, pozrel som si však na videu aj ich dva predchádzajúce zápasy.
Konkurent potvrdil u nás výborný prechod z obrannej fázy cez stred poľa, ale do šancí sme ich ďalej prakticky nepúšťali. Zatvorili sme stred ihriska, kde majú naozaj kvalitu a snažili sa vytláčať ich rýchlych hráčov do krajov.“
V 20. minúte rozjasal domáci hrajúci kouč publikum po prvýkrát – netradične po nábehu za obranu.
„Michal Farkaš mi dal vonkajškom ideálnu prihrávku ponad obrancu, prvým dotykom som si ju prebral na rohu šestnástky a ľavačkou trafil pod brvno k bližšej žrdi. Krátko po prestávke mi po kombinácii niekoľkých hráčov narazil loptu Erik Barta a z vnútra veľkého vápna som poslal placírkou loptu k vzdialenejšej žrdi.“ Po dvojgólovom víťazstve sa oslavovali tri cenné body.
Zvládli aj šesťbodové derby
V predposlednom jesennom kole sa hral poriadne pikantný šláger kola o čelo poradia Lipová – Bánov, v ktorom nastúpil hrajúci tréner hostí proti svojmu bývalému klubu.
V stretnutí kto-z koho zvíťazili nakoniec gólom vo forme hrajúceho Denisa Turana z 81. minúty hostia, keď hlavičkou po rohu Feherváriho rozvlnil sieť a po najtesnejšom víťazstve 1:0 preskočili Lipovú na stupňoch pre víťazov.
„Keďže na Lipovej som pôsobil roky ako hráč aj ako tréner, ten derby zápas bol pre mňa mimoriadne špeciálny. Mám tam totiž dodnes nadštandardné vzťahy prakticky s každým a záležalo mi na tom, aby sme ukázali dobrý futbal. V predposlednom kole sme chceli zvíťaziť, aby sme mohli naďalej útočiť na špicu tabuľky.
Prakticky celé mužstvo zahralo dobre, ale výkon Denisa Turana okorenený víťazným gólom bol naozaj kľúčom k úspechu. Po zápase ma potešilo, že aj domáci diváci uznali, že sme vyhrali zaslúžene.“
Zimujú druhí
Bánovčania zimujú vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s Okoličnou druhí za Svodínom, no polovičného majstra delí od piatej Lipovej pred odvetami iba šesť bodov a boj o titul sľubuje poriadnu jarnú drámu.
„Najlepší výkon sme podali doma proti tretej Okoličnej, ale aj proti Salke, ktorú sme zdolali výsledkom 5:0, no a ceníme si víťazstvo práve v Lipovej, kde podalo celé mužstvo jeden kompaktný výkon.
Najslabšie sme zahrali doma s Veľkými Lovcami, ale aj v šiestom kole v Nesvadoch, kde sme prehrali 2:1, no a zápas nám nevyšiel ani v Hurbanove pri prehre 3:0, kde sme však nehrali v kompletnom zložení.“
Mužstvo dalo v pätnástich kolách najviac gólov v súťaži (39), v domácich zápasoch v priemere dokonca až tri a pol gólu na zápas.
„Táto štatistika nás teší, V tréningoch sa zameriavame na ofenzívne poňatie hry v častiach ihriska, kde sme silní a kde máme vhodné typy hráčov na rýchly prechod do útoku a najmä po stranách. Ako pozitívum vidím, že strelené góly sme si v mužstve rozdelili.“
Najviac, deväť ich dal práve hrajúci tréner, ktorý vylepšil aj štatistiku gólov zo štandardných situácií.
„Gólovou produktivitou a cennými gólmi však mužstvu veľmi pomohli naši ofenzívni hráči Erik Barta, Matej Petík, Denis Turan či Martin Villem, takže nie sme odkázaní iba na jedného či dvoch strelcov, čo považujem za veľkú výhodu a našu variabilitu už oceňujú aj diváci.“
Znova budia rešpekt
Niekdajšia bašta dedinského futbalu na západe krajiny budí po slabších rokoch opäť rešpekt. Čo, ak by súťaž vyhrala, zisťujeme.
„V prvom jarnom kole máme doma prvý Svodín, ak by sme uspeli, pôjdeme do čela súťaže, v ktorej nás však potom bude čakať ešte niekoľko ďalších ťažkých zápasov.
Budem úprimný, mužstvo sa na prvé jarné kolo začalo tešiť prakticky hneď po poslednom jesennom zápase,“ v ktorom doma zdolalo trojgólovým rozdielom 4:1 Semerovo, lenže ešte dvadsať minút pred koncom bol stav nerozhodný 1:1 a potom začalo dobýjanie brány hostí.
„Proti ambicióznemu Svodínu pôjdeme jednoznačne za víťazstvom, hoci by sme ho mali dosiahnuť gólom aj v poslednej minúte. Ak by sme dokázali súťaž naozaj vyhrať, bolo by na vedení klubu, aké by potom padlo definitívne rozhodnutie.
Mňa osobne teší najmä napredovanie mladých hráčov, napríklad 19-ročný Martin Villem dokáže ťažiť v únikoch zo svojho nevídaného zrýchlenia, neraz rozdielovým hráčom býva v zápasoch Denis Turan, svoju kvalitu majú Matej Petík, skúsený Július Varga, ale menovať by som mohol aj ďalších hráčov. Do majstrovských zápasov už naskakuje napríklad aj sedemnásťročný Lukáš Beták.
Prosto, pokiaľ hodnotím celú jeseň, vyslovene nesklamal nikto. Základom nášho jesenného postupného zlepšenia bola však dobrá účasť na tréningoch.“
Na storočnici Old boys FC Nitra
Lokomotíva chce vyraziť na prvé jarné kolo plnou parou a zimná príprava je už dávno naplánovaná. „V zime nás preveria v prípravných zápasoch piatoligisti Štúrovo, Kolárovo a Vráble, ďalej súperi ako Močenok, Veľký Cetín, a Nitra-Chrenová.“
No a generálkou na odvetnú časť bude zaujímavé stretnutie dvoch aktuálnych šiestoligových vicelídrov Bánov – ŠK Nitra-Dolné Krškany, pričom vážneho záujemcu o postup zo skupiny Stred privedie do rodnej obce tréner Jozef Petráni a na kraji obrany by mal nastúpiť Bánovčan Dávid Petráš, ktorý viedol Lokomotívu v role hrajúceho trénera ešte v predminulej sezóne v spomínanom nedotiahnutom finiši proti Šahám.
Bánovčania budú mať v zime k dispozícii nielen regeneráciu v Podhájskej, ale napríklad aj maséra. Hrať vraj budú naďalej s vlastnými hráčmi či z blízkeho okolia. Svojská dedina je dlhodobo známa tým, že nehrá s futbalistami zo zahraničia.
„Tak to aj zostane, pretože na túto súťaž majú naozaj rozdielových legionárov z Brazílie a Kolumbie jedine vo Svätom Petri. Ostatní Juhoameričania totiž nie sú často lepší, ako domáci hráči,“ zakončil tréner prvého mužstva čerstvo storočného klubu, ktorého silná generácia odohrala v lete v rámci osláv storočnice exhibičný zápas proti Old boys pravého FC Nitra.