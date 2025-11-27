Minuli pol miliardy, no ich kríza nemá konca. Urobia v Liverpoole to, čo nikdy predtým?

Dvadsaťsedem striel, z toho deväť na bránku. Jedenásť rohov, trojnásobne viac dotykov s loptou v súperovej šestnástke či očakávané góly na úrovni 2,66.
Tieto štatistiky síce naznačujú solídny výkon hráčov Liverpoolu, no napriek tomu mnohí fanúšikovia opúšťali štadión na Anfield Road už pred záverečným hvizdom. Domov si odniesli sklamanie, frustráciu či rozčarovanie.
Donedávna jeden z najlepších klubov sveta opäť zlyhal na plnej čiare. Nielenže prvýkrát za 33 rokov inkasoval v troch zápasoch po sebe minimálne tri góly, ale rozdielom triedy ich aj prehral.
Po prehrách 0:3 s Manchestrom City a Nottinghamom Forest si nespravil chuť ani v Lige majstrov, keď holandskému PSV Eindhoven podľahol 1:4.
"Bolo to ešte horšie ako proti Nottinghamu. Deväť prehier z dvanástich zápasov je katastrofa. Liverpool je tím, ktorý nemá žiadne sebavedomie," povedal bývalý obranca Michael Dawson pre Sky Sports.
Gerrard: Je to neprijateľné
Úradujúci anglický šampión prežíva obrovskú krízu, z ktorej sa nevie vymaniť. V Premier League mu patrí dvanásta priečka, v Lige majstrov trinásta.
O to šokujúcejšie sú jeho výsledky vzhľadom na to, že počas prestupového obdobia minul na sedmičku nových posíl bezmála pol miliardy eur.
Florian Wirtz čaká na prvý súťažný gól, Alexander Isak strelil jeden a po dobrom úvode vyprchala aj strelecká forma Huga Ekitikeho. A keď sa k tomu pridá slabá forma Mohameda Salaha, Liverpool má problémy.
Tie však nemá iba v útoku, čo potvrdil zápas proti PSV. Zo štvorčlennej obrany bol paradoxne najlepší ten, ktorý na pozícii pravého beka iba zaskakuje.
Dominik Szoboszlai strelil jediný gól domácich, no ostatní jeho defenzívni kolegovia robili priam školácke chyby. Van Dijk spôsobil penaltu, Kerkéz chyboval pri druhom a Konaté pri treťom góle súpera.
VIDEO: Zostrih zo zápasu FC Liverpool - PSV Eindhoven
"Keby som toto videl v sobotu ráno, pomyslel by som si: Koľko si toho včera večer vypil? Špičkoví hráči robia katastrofálne chyby," doplnil Dawson.
"Je to neprijateľné. Dostávajú toľko gólov. Vyzerajú zraniteľne a nestabilne, hneď ako sa lopta otočí. Desať minút pred koncom sú sedadlá prázdne, čo hovorí za všetko," uviedol pre TNT Sports bývalý kapitán Steven Gerrard.
Dostávajú lacné góly
Liverpool po bizarnej ruke Virgila van Dijka a premenenej penalte Ivana Perišiča, dokázal pomerne skoro vyrovnať, ale do polčasu už ďalšie šance nevyužil.
Holandský obranca po rohovom kope hlavičkoval do brvna a hostí podržal aj český brankár Matěj Kovář, ktorý si poradil so strelami Ekitikeho. Zdalo sa, že domáci majú zápas pod kontrolou, no opak bol pravdou.
"Je to pre nás sklamanie. Po góle na 0:1 sme až do konca polčasu hrali dobre, no nedokázali sme pridať druhý gól. Myslím si, že vtedy nikto nečakal, že napokon prehráme 1:4," povedal v mixzóne tréner Arne Slot.
"Sme naštvaní. Myslím si, že v prvom polčase sme mali veľa šancí, no v druhom to išlo dolu vodou. Ťažko sa mi hľadajú slová. Dostávame príliš lacné góly, čo je náš problém. Musíme hrať lepšie," doplnil Ryan Gravenberch.
Slot sa o miesto neobáva
Liverpool prežíva najhoršiu sériu od roku 1953, a tak sa trénerská stolička začína triasť. Na tlačovej konferencii dostal Slot otázku aj o svojej budúcnosti.
"Nie, neobávam sa o svoje miesto. Sústredím na iné veci, než sa starať o svoju vlastnú pozíciu. Snažím sa analyzovať a pomáhať hráčom čo najviac a je zrejmé, že to nerobím tak, ako v minulej sezóne.
Snažím sa nájsť odpovede, ale nie je to jednoduché. S tímom do toho vkladáme veľa úsilia, no keď sa nedarí máte pocit, že nerobíte dosť," dodal.
Z prípadného odvolania trénera by bol prekvapený aj Jamie Carragher.
"Liverpool nie je klub, ktorý vyhadzuje trénerov a nikdy nevyhodil trénera, ktorý vyhral s klubom ligu. Nikdy v histórii. Všetci po pár rokoch odišli sami.
Úprimne, skôr som nahnevaný na hráčov. Keď sa pozeráte na Van Dijka, nie je to ten istý hráč ako pred pár rokmi. Je normálny stredný obranca, akým som bol ja. A Mo Salah? Akoby mu odišli nohy," uviedla legenda Liverpoolu.
"The Reds" majú pred decembrovým pokračovaním v Lige majstrov priaznivý ligový žreb (West Ham, Sunderland a Leeds, pozn.) , no prípadné ďalšie zaváhanie môže Arnemu Slotovi podpísať výpoveď.
Splnený detský sen
Kým mužstvo od rieky Mersey sa trápi, 26-násobný holandský majster už vyše dva mesiace neprehral, vrátane štyroch zápasov v Lige majstrov.
Po tom, čo sa doma zaskvel senzačným víťazstvom nad Neapolom 6:2, získal tri body aj proti ďalšiemu majstrovi z top 5 európskych líg a s ôsmimi bodmi má nakročené do vyraďovacej časti súťaže.
"Keď som videl žreb, pomyslel som si: Môžeme získať nejaké body, ale určite nie v Liverpoole. Samozrejme, odvtedy sa veľa zmenilo a Liverpool si prechádza ťažkým obdobím," uviedol tréner Peter Bosz.
Holandské noviny AD Sportwereld píšu o magickom večeri a ponížení favorita. Žiaden klub z krajiny tulipánov predtým na Anfield Road nevyhral.
Boszovi veľmi dobre vyšli aj striedania. Len 23-ročný marocký útočník Couhaib Driouech stihol za 22 minút dvakrát skórovať, čím spečatil triumf PSV.
"Mám pocit, že sa mi sníva. Chlapci hrali tak dobre a keď som prišiel ja, mal som dve šance a strelil dva góly. Tieto momenty si budem môcť púšťať miliónkrát, splnil sa mi detský sen," hovoril Driouech.