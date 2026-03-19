Salah je v očiach spoluhráčov legenda. Znovu ukázal, aký je pre Liverpool dôležitý

Zo šestice anglických tímov v osemfinále postúpili popri londýnskom Arsenale do štvrťfinále Ligy majstrov iba futbalisti FC Liverpool.
V stredajšej odvete na Anfielde otočili proti Galatasarayu Istanbul nepriaznivý stav 0:1 z prvého duelu a v konečnom zúčtovaní dvojzápasu zvíťazili 4:1.
Tréner úradujúceho anglického šampióna Arne Slot vyzdvihol reakciu Mohameda Salaha na nepremenenú penaltu.
Domáci zmazali tesné manko v 25. minúte, keď sa po signáli z rohového kopu presadil ľavačkou Dominik Szoboszlai.
„Je mi jedno, či a ako skórujem. Chcem iba urobiť všetko pre to, aby bol tím úspešný. Keď sa mi to podarí v takomto zápase, som šťastný. Videl som smer prihrávky a moje postavenie smerom k lopte. Musel som reagovať, lebo lopta išla tesne popri línii obrancov. Zdá sa, že nemám iba pravú nohu,“ citoval Szoboszlaia web LM.
Maďarský stredopoliar vybojoval v závere prvého polčasu pokutový kop, ktorý ale Salah nepremenil, keď jeho strelu do stredu brány zastavil brankár Ugurcan Cakir nohou. Egyptský krídelník neskôr zahodil aj ďalšiu šancu, ale po zmene strán si napravil chuť.
V 51. minúte z pravého krídla prihral na gól na 2:0 Hugovi Ekitikemu a v 62. minúte sa presadil peknou strelou spoza šestnástky v ľavej tyči na 4:0. Medzitým skóroval z dorážky Ryan Gravenberch.
„Hovorí to o ňom veľa. Nepremeniť penaltu tesne pred polčasom môže byť pre jednotlivca aj tím náročné. Túto sezónu sme mali veľa sklamaní, veľa polčasov, v ktorých sme si vytvorili množstvo šancí, ale nedokázali sme ich premeniť.
A potom 'Mo' a celý tím vstúpili do druhého polčasu tak, ako vstúpili. Asistoval Hugovi skvelou prihrávkou a potom strelil svoj typický gól, aký už toľkokrát dal na tomto štadióne a za tento klub – zasekol si to do stredu a našiel roh brány.
To veľa hovorí o jeho mentálnej sile, ale aj o tíme, pretože o nepriazni osudu môžeme túto sezónu hovoriť často,“ citovala agentúra DPA slová trénera Slota na adresu Salaha. Holandský kormidelník Liverpoolu dodal, že Salaha striedal pre menší zdravotný problém.
Tridsaťtriročného Egypťana podľa webu súťaže pochválil aj strelec druhého gólu Liverpoolu Ekitike: „On je legenda. Niekedy ľudia hovoria, že má náročnú sezónu, ale pre nás, ktorí ho sledujeme roky, je dôležitý. Mal veľa šancí, ale aj tak sa rozhodol prihrať mi na gól. Teším sa z neho, zaslúži si to a musíme to zopakovať v každom zápase.
Zaslúžili sme si to a sme naozaj šťastní, odviedli sme skvelú prácu. V prvom polčase sme zahodili pár dobrých šancí, aj ja som mohol dať viac gólov, ale od môjho gólu sme už hrali uvoľnenejšie. Každý behal za každého, a preto sme zvíťazili.“
Slotovi zverenci sa vo štvrťfinále stretnú s úradujúcim šampiónom LM Parížom St. Germain, ktorý ich pred rokom vyradil v osemfinále po rozstrele zo značky pokutového kopu.
„Keď sa dostanete do tejto fázy, viete jednu vec, že budete hrať proti PSG. Je to neuveriteľný tím. Zažili sme to minulú sezónu, keď sme proti nim hrali vonku, bolo to veľmi náročné. Tu na Anfielde sme odohrali fantastický zápas.
Bol to najlepší zápas, pri akom som bol ako tréner, pokiaľ ide o priebeh – oba tímy chceli baviť fanúšikov. Musíme nájsť konzistentnosť, hoci už teraz môžem ľudí sklamať, pretože takýto výkon sa nedá zopakovať,“ reagoval Slot