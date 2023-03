Žilina už bola virtuálne v hre o záchranu. Infarktový záver, vravel hrdina duelu

Výrazne im priháralo aj počas samotného zápasu posledného kola základnej časti. S oslabeným Liptovským Mikulášom dlho len remizovali, čo by ich v kombinácii s výsledkami konkurentov odsunulo mimo prvú šestku.

POPRAD. Futbalisti Žiliny majú na konte sedem majstrovských titulov. Od zavedenia súčasného modelu vo Fortuna lige im prvýkrát hrozilo, že sa nedostanú ani do hornej šestky.

„Bolo to infarktový záver, veľmi sme chceli vyhrať. Myslím si, že sme boli dominantnejším tímom. Šance boli na oboch stranách, efektivita nám aj dnes chýbala,“ vravel hrdina kľúčového momentu.

Ocenil aj podporu fanúšikov svojho tímu, ktorí merali cestu do Popradu. V chladnom počasí sledovali duel na štadióne Národného tréningového centra len necelé štyri stovky divákov.

„Presilovku o jedného hráča sme mohli využiť skôr, ale teraz už nikoho nezaujíma, či to bolo v 60. minúte, alebo v závere zápasu. Gól na konci chutí najlepšie,“ tvrdil spokojný Kaprálik.

Po tom, čo šla Banská Bystrica do vedenia v súboji so Skalicou, klesli Žilinčania až na siedme miesto. V tej chvíli im nestačilo ani to, že Ružomberok prehrával doma s Dunajskou Stredou.

„Počas zápasu zaznelo, že Dukla vyhráva 2:1, ale nesústredil som sa na to. Mali sme to vo vlastných rukách, potrebovali sme vyhrať. Boli sme pod tlakom, ale zvládli sme to,“ zdôraznil Kaprálik.

Mali to v hlavách

Žilina dosiahla ešte len druhé víťazstvo na ihriskách súperov v aktuálnej sezóne. V tabuľke vonku jej pred súbojom s Liptovským Mikulášom patrila dokonca posledná priečka.