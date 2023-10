Bezpečnosť je prioritou. Citizens museli odložiť let do Nemecka

MANCHESTER. Búrka narušila cestovné plány futbalistov Manchestru City.

Úradujúci šampión Ligy majstrov mal letieť na druhý duel skupinovej fázy do Lipska v utorok popoludní, no jeho let sa oddialil.

"Nie je to pre nás žiadny problém. Prioritou je bezpečný let a pristátie. Úrady nás varovali, že náš let môže byť riskantný," uviedol tréner Citizens Pep Guardiola.