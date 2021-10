Barcelona už nemôže zaváhať, United čaká doma veľký test

BRATISLAVA. Futbalisti FC Barcelona sú v ťažkej situácii. V stredajšom súboji 3. kola Ligy majstrov privítajú doma Dynamo Kyjev a ak si chcú udržať reálnu šancu na postup do osemfinále, musia na Camp Nou zvíťaziť. V druhom zápase E-skupiny hostí druhý tím tabuľky Benfica Lisabon lídra Bayern Mníchov, ktorý doposiaľ nezaváhal a má skvelé skóre 8:0. Na prípravu mali len dva dni Päťnásobný európsky šampión FC Barcelona je po prehrách s Bayernom (0:3) a na ihrisku Benficy (0:3) bez bodu a ďalšie zaváhanie si už nemôže dovoliť.

Katalánci sa na Ligy majstrov naladili víkendovým víťazstvom v španielskej La Lige nad Valenciou 3:1. Hrdinom zápasu bol 18-ročný Ansu Fati, ktorý vyrovnal na 1:1 a neskôr vybojoval penaltu, ktorú premenil Memphis Depay. "Zápas proti Dynamu Kyjev je pre nás veľmi dôležitý. Musíme si udržať nasadenie a energiu z nedeľného stretnutia. Mali sme len dva dni na prípravu, musíme z toho vyťažiť maximum," vyhlásil tréner Ronald Koeman.

Otázny štart Daviesa aj Hernándeza Bayern, ktorý má po dvoch zápasoch na konte plný počet bodov sa predstaví v súboji o prvé miesto v skupine na ihrisku Benficy. V prospech Bavorov hovorí lepšia vzájomná bilancia. Rekordný nemecký šampión v desiatich dueloch ešte ani raz neprehral (sedem víťazstiev, tri remízy). Bayern nedal v nedeľu šancu domácemu Bayeru Leverkusen a po jednoznačnom triumfe 5:1 sa vrátil späť na čelo bundesligovej tabuľky. V zápase si poranil zadný stehenný sval Alphonso Davies a jeho štart v stredajšom zápase je otázny.

Tréner Julian Nagelsmann verí, že Kanaďan bude k dispozícii, rovnako ako ďalší obranca Lucas Hernández. Francúz sa v pondelok dostavil na súd v Madride, kde sa má dohodnúť na nástupe na šesťmesačný trest odňatia slobody. Už v utorok sa mal pripojiť znova k tímu. "Budem rád, ak bude s mužstvom aj v Lisabone a bude môcť hrať. No príliš sa o tom nerozprávame, je to súkromná záležitosť a mal by si ju aj súkromne vyriešiť," povedal Nagelsmann podľa agentúry DPA.

Solskjaer: Musíme sa vrátiť k našej hre V F-skupine bude chcieť Manchester United v domácom zápase proti Atalante Bergamo naviazať na predošlé víťazstvo 2:1 nad Villarrealom, ktoré zariadil Cristiano Ronaldo gólom z piatej minúty nadstaveného času. Portugalčan nastúpil v Lige majstrov na rekordný 178. zápas, čím sa v historickom rebríčku dostal na prvé miesto pred brankára Ikera Casillasa.

Úspech s Atalantou by dodal sebavedomie manchesterskému tímu, ktorý sa trápi v Premier League. Z uplynulých troch ligových zápasov získal iba jediný bod, v sobotu podľahol Leicestru na jeho ihrisku 2:4. Tréner Ole Gunnar Solskjaer potvrdil, že pred stredajším duelom urobí viacero zmien v zostave. "Musíme sa vrátiť k našej hre. Musíme zareagovať, začať si opäť veriť, nestrácať koncentráciu," vyhlásil. "Každý zápas je dôležitý, obzvlášť v Lige majstrov. Duel s Atalantou bude pre náš tím veľkým testom. Musíme dbať na to, aby sme do neho vstúpili so sviežou mysľou," dodal nórsky tréner tímu z Old Trafford.

Atalante, ktorá je po triumfe 1:0 nad Young Boys Bern so štyrmi bodmi na čele skupiny, bude chýbať kapitán Rafael Toloi. Vo víkendovom víťaznom stretnutí na pôde Empoli (4:1) si poranil priťahovač. V druhom zápase skupiny si premožiteľ Slovana Bratislava v 2. predkole milionárskej súťaže Young Boys Bern zmeria sily s CF Villarreal. Malmö čaká na prvý bod aj gól V G-skupine hostí Salzburg hráčov Wolfsburgu. Nemeckému tímu bude v Rakúsku chýbať kanonier Wout Weghorst, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. V Lille narazí domáci OSC na španielsku Sevillu a bude sa snažiť vybojovať prvú výhru v tohtoročnej edícii LM. Francúzsky majster vyťažil z doterajších dvoch zápasov iba bod za remízu s Wolfsburgom (0:0). Obhajca trofeje FC Chelsea privíta v H-skupine švédske Malmö, ktoré stále čaká na premiérový bod a prvý strelený gól v súťaži. Pre Londýnčanov je potešiteľnou správou návrat tria Hakim Ziyech, Antonio Rüdiger a Thiago Silva do tréningového procesu po zdravotných problémoch.

Tím trénera Thomasa Tuchela chce hodiť za hlavu predchádzajúcu prehru 0:1 s Juventusom Turín. Na Ligu majstrov sa naladil ligovým triumfom 1:0 na pôde nováčika z Brentfordu, o jediný gól sa postaral Ben Chilwell. Juventus zavíta v stredu na pôdu Zenitu Petrohrad a bude sa usilovať udržať si stopercentnú bilanciu, skupinu vedie s plným počtom 6 bodov a skóre 4:0. "Bianconeri" cez víkend zdolali v talianskej Serii A po tuhom boji AS Rím 1:0. "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Rimania by si možno zaslúžili remízu, no takéto duely rozhodujú detaily a tie hovorili, našťastie, v náš prospech," komentoval stretnutie tréner Massimiliano Allegri.