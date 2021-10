Fati zažiaril v štýle Messiho, teraz čaká Barcelonu kľúčový týždeň

Barcelona zdolala Valenciu 3:1 a po deviatom kole je v tabuľke siedma so zápasom k dobru a mankom piatich bodov na lídra Real Sociedad San Sebastián.

Je to odvážne tvrdenie, ale vedenie katalánskeho veľkoklubu verí, že 18-ročný Španiel s rodiskom v západoafrickom štáte Guinea-Bissau by raz mohol nahradiť argentínsku legendu.

BARCELONA. Mladý futbalista Ansu Fati smeruje do pozície, ktorá roky patrila v FC Barcelona Lionelovi Messimu.

"Stále tvrdím, že potrebujeme hráčov, ako je on. Bol to jeho prvý zápas po zranení, v ktorom nastúpil od začiatku a vynikol v ňom. A to sme sa s lekármi dohodli, že ho nebudeme nadmieru zaťažovať a odohrá iba hodinu.

Máme pred sebou náročný týždeň a budeme ho veľmi potrebovať," uviedol tréner Ronald Koeman na adresu talentovaného tínedžera vo svojom tíme.

Rozhodne sa o Koemanovej budúcnosti?

Fati sa vrátil do akcie minulý mesiac po náročných desiatich mesiacoch nútenej odmlky po zranení kolena. V troch zápasoch La Ligy sa predstavil ako striedajúci hráč, proti Levante raz skóroval, ale ešte nebol "vo svojej koži".

Práve proti Levante (3:0) dosiahli Katalánci jediné víťazstvo z ostatných šiestich zápasov a nad trénerom Koemanom sa začala reálne triasť stolička. Svoju pozíciu predbežne ustál, ale už tento týždeň veľa napovie.