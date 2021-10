Päť gólov za polčas? Mohli sme dať aj sedem, hovorí tréner Bayernu

O ďalší gól sa postaral Thomas Müller a do 37. minúty stihol pridať ešte dva Serge Gnabry. Prevaha Bayernu pokračovala aj po prestávke, no domácim sa podarilo streliť čestný gól z kopačky Patrika Schicka.

Lewandowski ukončil čakanie na gól

"Je to trochu zvláštne, keď dáte v prvom polčase päť gólov, no my sme ich dnes mohli dať pokojne aj sedem," povedal tréner hostí Julian Nagelsmann pre vysielaciu spoločnosť DAZN.

Bayernu sa vydaril najmä úsek od 30. do 37. minúty, v ktorom zaznamenal až štyri góly a úplne rozvrátil mladý tím domácich.