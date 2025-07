Má nahradiť Wirtza. Leverkusen dotiahol jednu z najdrahších posíl v histórii klubu

LEVERKUSEN. Americký futbalový reprezentant Malik Tillman sa stal posilou Bayeru Leverkusen. Dvadsaťtriročný stredopoliar prichádza z tímu holandského majstra PSV Eindhoven a zmluvu podpísal do roku 2030.

Podľa nemeckých médií by Tillman mal stáť 35 miliónov eur a stať sa tak jednou z najdrahších posíl v histórii klubu. Na pozícii ofenzívneho stredopoliara by mal nahradiť Floriana Wirtza, ktorý odišiel do Liverpoolu.