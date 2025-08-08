Lepší je len Yamal. Z tichého Slováka vyrástol muž. Jeho nohy hovoria za neho, tvrdí legenda

BRATISLAVA. Prežíva rušné leto. Najskôr mal pred sebou maturitu, následne európsky šampionát do 21 rokov a nakoniec boj o zotrvanie v klube.
„Bol som trochu sklamaný,” priznal pred rokom Leo Sauer. V tom čase sa predstavil na EURO 2024, kde ho povolal Francesco Calzona.
Po šampionáte veril, že nasledujúci ročník zotrvá vo Feyenoorde. Nestalo sa. Holandský klub ho poslal na hosťovanie do NAC Breda.
Ako sa neskôr ukázalo, išlo o správny krok. Stal sa ťahúňom tímu v Eredivisie. Sauer odohral v holandskej lige 31 zápasov, strelil sedem gólov a pridal dve asistencie.
Ako uvádza špecializovaný portál Opta Analyst, Sauer zaznamenal v predošlom ročníku 140 driblingov. Spomedzi tínedžerov na starom kontinente je len jeden hráč s väčším číslom.
Volá sa Lamine Yamal.
Mám iný status, zmenil som sa, tvrdí
Tieto výkony Sauerovi po návrate do Rotterdamu pravdepodobne získali miesto v základnej zostave Feyenoordu.
„Veľa som sa naučil a veľmi som sa zmenil. Aj ako človek," tvrdí Sauer pre RTV Rijnmond. Jeho osobnostný progres si všimol aj kouč Feyenoordu Robin van Persie:
„Leo odišiel na hosťovanie do NAC ako mladý, dobrý hráč, ale vrátil sa ako muž. Je to vidieť na jeho komunikácii, ale aj tom, ako teraz chodí."
V minulosti mu chvíľu trvalo, kým sa začlenenil do kolektívu. „Som tichý chlapec, takže spoznávanie sa s druhými je pre mňa dôležité,” vravel o sebe Sauer v minulosti.
Robin van Persie zároveň dodal, že ho na hosťovanie nepošle a Slovák je súčasťou jeho plánov. Breda sa ho totiž pokúšala udržať, no Sauer bol zaviazaný Feyenoordu.
„Klub so mnou počíta, a to je aj moje želanie do budúcnosti. Mojím hlavným cieľom je stať sa pilierom v základnej zostave na De Kuip," tvrdí mladý futbalista s dávkou zdravého sebavedomia.
„Chcem zanechať dobrý dojem vo Feyenoorde. Mám iný status ako pred rokom. Chcem v tíme odohrať čo najviac minút," doplnil Sauer.
Je skvelý, tvrdil kouč Liverpoolu
Celok z Rotterdamu odohral prvý súťažný zápas sezóny proti tureckému Fenerbahce v treťom kvalifikačnom predkole Ligy majstrov (2:1).
Sauer strávil na trávniku hodinu hry a zanechal dobrý dojem. „Zdobí ho odvaha a technika. Odváži sa vyzvať súpera a hru Feyenoordu robí pútavou na sledovanie," opísal výkon Slováka novinár z De Telegraaf Marcel van der Kraan.
Sauer exceluje v konfrontáciach jeden na jedného s loptou na kopačke. Ide o jeho silnú stránku. Využíva pri tom svoju rýchlosť (36 km/h).
„Rád slalomuje medzi súpermi,” napísal o ňom vo vlaňajšej sezóne expert na NAC Breda Jeroen Theunis. „Má skvelé zrýchlenie, musíte byť sústredení, inak proti nemu nemáte šancu.”
„Je to jedna z mojich kvalít,” dodal Sauer. „Dostať sa do súboja jeden na jedného pohybom do vnútorného priestoru,” vysvetlil.
Chválil ho za to aj súčasný kouč Liverpoolu Arne Slot, ktorý ho kedysi viedol v Rotterdame: „Sauer má skvelú individuálnu kvalitu, to je jasné. Je skvelý v situáciach jeden na jedného.”
Môže stáť desiatky miliónov
Má len devätnásť rokov a ani zďaleka nenaplnil svoj potenciál. Musí však popracovať na finálnej fáze. Keď prejde okolo obrancu, potrebuje sa naučiť spraviť finálnu prihrávku, prípadne presne zakončiť, aby z jeho individuálnej kvality mohol profitovať celý tím.
Feyenoord v lete opustil ľavý krídelník Igor Paixao. Bol kľúčový hráč. Klub za neho zinkasoval tridsať miliónov eur.
„Devätnásťročný Sauer je určite rovnako talentovaný ako Paixao," napísal o slovenskom talente Willem Vissers, uznávaný novinár z periodika De Volkskrant.
Okrem Sauera má Feyenoord na ľavom krídle 22-ročného Gaoussoua Diarru, ktorý sa bude biť v tejto sezóne so Slovákom o miesto v základnej zostave.
„Sledujem ho pozorne. Veľmi pozorne,“ tvrdí o Sauerovi v rozhovore pre Voetbal International Pierre Van Hooijdonk, klubová legenda Feyenoordu a 46-násobný holandský reprezentant.
„Potrebuje ešte nejaký čas, ale určite sa presadí. Tým, že za nás odohral všetky zápasy, sa z neho stal muž," tvrdí, pričom v Brede pôsobí ako klubový poradca.
Veľa šťastia, okrem prvého zápasu, smeje sa tréner
„Fyzicky spravil obrovský pokrok. Leo nie je veľký rečník a ani nemusí byť. Jeho nohy totiž hovoria za neho," tvrdí holandská legenda.
Van Hooijdonk verí, že Sauer využije príležitosť vo Feyenoorde. Bez jeho kvalít by totiž mala Breda vo vlaňajšom ročníku obrovské problémy: „Myslím si, že by sme bez neho nestrelili ani polovicu gólov."
Feyenoord odštartuje ligovú sezónu v sobotu (9. augusta) na domácej pôde práve proti NAC Breda.
„Majú veľmi dobrého ľavého krídelníka, ktorého sme minulý rok videli zblízka,“ zasmial sa pred duelom tréner Bredy Carl Hoefkens, ktorý sa výrazne podpísal pod Sauerov progres.
„Prajem Leovi fantastickú sezónu a veľa šťastia. Aj keď, samozrejme, v prvom zápase proti nám o niečo menej," doplnil s úsmevom.