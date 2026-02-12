Má na konte desiatky štartov za Anglicko. Sauerov Feyenoord získal cennú posilu

V januári po vzájomnej dohode ukončil zmluvu s FC Chelsea.

Anglický futbalista Raheem Sterling bude do konca sezóny pôsobiť v holandskom klube Feyenoord Rotterdam. V januári po vzájomnej dohode ukončil zmluvu s FC Chelsea.

Vo Feyenoorde pôsobí aj slovenský reprezentant Leo Sauer.

V minulej sezóne hosťoval v Arsenale, v tímu Mikela Artetu však dostával málo príležitostí. Sterling naposledy hral za klub v súťažnom zápase v máji 2024.

Hráč, ktorý má na konte 82 štartov za Anglicko, sa mohol pripojiť k akémukoľvek klubu ako voľný hráč aj po ukončení prestupového obdobia.

