VIDEO: Sauer naštartoval gólom Feyenoordu k víťazstvu. Presadil sa netypicky hlavičkou

Slovenský futbalista Leo Sauer prispel gólom k triumfu Feyenoordu Rotterdam 4:2 nad Heraclesom Almelo v nedeľnom stretnutí 20. kola holandskej Eredivisie.
V 23. minúte otvoril skóre duelu, keď hlavou zužitkoval center, o ktorý sa postaral Anis Hadj Moussa.
VIDEO: Gól Lea Sauera proti Heerenveenu
Slovenský útočník skóroval v holandskej najvyššej súťaži tretíkrát v sezóne. Vôbec prvýkrát však jeho presný zásah prispel k zisku troch bodov.
Feyenoord je v tabuľke na 2. priečke s výrazným mankom 14 bodov na vedúci PSV Eindhoven.