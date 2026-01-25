VIDEO: Sauer naštartoval gólom Feyenoordu k víťazstvu. Presadil sa netypicky hlavičkou

Slovenský hráč Feyenoordu Leo Sauer.
Slovenský hráč Feyenoordu Leo Sauer.
Slovenský futbalista v drese Feyenoordu sa presadil proti Heracles.

Slovenský futbalista Leo Sauer prispel gólom k triumfu Feyenoordu Rotterdam 4:2 nad Heraclesom Almelo v nedeľnom stretnutí 20. kola holandskej Eredivisie.

V 23. minúte otvoril skóre duelu, keď hlavou zužitkoval center, o ktorý sa postaral Anis Hadj Moussa.

VIDEO: Gól Lea Sauera proti Heerenveenu

Slovenský útočník skóroval v holandskej najvyššej súťaži tretíkrát v sezóne. Vôbec prvýkrát však jeho presný zásah prispel k zisku troch bodov.

Feyenoord je v tabuľke na 2. priečke s výrazným mankom 14 bodov na vedúci PSV Eindhoven.

    dnes 17:28
