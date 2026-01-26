Nadaný Slovák je hrozbou na zemi i vo vzduchu, ale nemá atraktívne čísla

Našiel si voľný priestor v šestnástke súpera, zavesil sa do vzduchu a loptu nasmeroval nechytateľne do spodného rohu brány.
Leo Sauer prispel gólom k výhre Feyenoordu Rotterdam v zápase 20. kola holandskej Eredivisie nad Heracles Almelo (4:2), ktorého dres si oblieka obranca Ivan Mesík.
Sauerovi sa v slovenskom súboji podarilo streliť štvrtý tohtosezónny gól, z toho druhý hlavou.
Dvadsaťročný krídelník odohral v tomto ročníku dohromady 1677 minút naprieč 26 zápasmi, v ktorých figuroval 22-krát v základnej jedenástke.
„Myslím si, že Leo má veľký vplyv na náš spôsob hry, ale ak sa pozriete na jeho asistencie a góly, má ich príliš málo," tvrdil o ňom prednedávnom kouč Robin van Persie.
VIDEO: Zostrih zápasu Feyenoord - Heracles
Je ľahko čitateľný
Sauer je pre krajných obrancov súpera veľkou hrozbou. Vie, ako sa dostať s loptou do pokutového územia. Trápi ho však kreativita a efektivita v koncovke.
„To je to najťažšie. Udržať si prehľad vo vysokom tempe a robiť správne rozhodnutia v súperovom pokutovom území," vysvetľuje tréner Feyenoordu.
Problém je možno v tom, že Sauer je ľahko čitateľný zakončovateľ. Prečo?
Zaujímavosťou je, že ani jedna z jeho tohtosezónnych šestnástich striel na bránku nesmerovala k pravej žrdi.
Dvadsaťročný Slovák zakončuje len k bližšej ľavej tyči, pričom má len 11-percentnú streleckú efektivitu.
Záujem z Premier League
„Je na ňom (Sauerovi), aby si našiel cestu, aby bol efektívny, pretože čísla rozhodujú o tom, či bude v budúcnosti dobrý a platný hráč," zamyslel sa nad ním v podcaste Futbalnet legendárny Ľubomír Moravčík.
„V koncovke má obrovský priestor na zlepšenie. Keď bude gólovejší a bude mať v tomto smere lepšie čísla, tak bude ešte zaujímavejší," opísal ho prednedávnom v štúdiu JOJ Šport bývalý reprezentant Pavol Farkaš.
Napriek koncovke je Sauer zaujímavý artikel na trhu pre viaceré zvučné kluby v Európe.
„V januárovom prestupovom období sa o neho zaujíma AS Rím a Aston Villa. Minulosezónne hosťovanie v Brede bol výborný krok, ktorý mu pomohol v jeho kariére. Na svojej pozícii je fantastický," zhodnotil Farkaš.
Nebezpečný na zemi aj vo vzduchu
V čom Sauer už v mladom veku exceluje?
V holandskej Eredivisie mal 106 dotykov s loptou v šestnástkach súpera. Takisto nazbieral 24 úspešných driblingov. Obe čísla sú vysoký nadpriemer oproti ostatným krídelníkom v súťaži.
Dvoma gólmi hlavou potvrdzuje, že je nebezpečný aj vo vzduchu. Podpisuje to fakt, že vyhráva takmer polovicu vzdušných súbojov (0,8 na zápas, dohromady 14). Takisto ide o vysoký nadpriemer v porovnaní s ďalšími hráčmi na jeho pozícii.
V ofenzívnej činnosti je nebezpečný aj bez lopty. Svojimi nábehmi trhá obranu súpera, pričom si dokáže nájsť voľné miesto v šestnástke súpera.
Chváli ho aj slovenský kapitán
Pred druhým presným zásahom Feyenoordu v dueli s Almelom si Sauer našiel otvorený priestor na zakončenie v pokutovom území súpera, no prihrávka smerovala na Jordana Bosa, ľavému obrancovi Feyenoordu, ktorý skóroval.
„Keď hrá Leo viac v strede, vytvára mi to priestor pozdĺž čiary. Páči sa mi to," povedal autor gólu na 2:1.
Jeho kvalitu nespochybňuje ani kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, ktorý si s ním v tejto sezóne zmeral sily v predkolách Ligy majstrov:
„Je mladý a talentovaný hráč. Patrí medzi najlepších krídelníkov Slovenska. Nie je jednoduché ho zastaviť."