Nadaný Slovák je hrozbou na zemi i vo vzduchu, ale nemá atraktívne čísla

Leo Sauer oslavuje gól do siete Heracles Almelo.
Leo Sauer oslavuje gól do siete Heracles Almelo. (Autor: REUTERS)
Martin Kozinka|26. jan 2026 o 07:00
ShareTweet1

Nie je jednoduché ho zastaviť, tvrdil Škriniar.

Našiel si voľný priestor v šestnástke súpera, zavesil sa do vzduchu a loptu nasmeroval nechytateľne do spodného rohu brány. 

Leo Sauer prispel gólom k výhre Feyenoordu Rotterdam v zápase 20. kola holandskej Eredivisie nad Heracles Almelo (4:2), ktorého dres si oblieka obranca Ivan Mesík.

Sauerovi sa v slovenskom súboji podarilo streliť štvrtý tohtosezónny gól, z toho druhý hlavou.

Dvadsaťročný krídelník odohral v tomto ročníku dohromady 1677 minút naprieč 26 zápasmi, v ktorých figuroval 22-krát v základnej jedenástke.

„Myslím si, že Leo má veľký vplyv na náš spôsob hry, ale ak sa pozriete na jeho asistencie a góly, má ich príliš málo," tvrdil o ňom prednedávnom kouč Robin van Persie.

VIDEO: Zostrih zápasu Feyenoord - Heracles

Je ľahko čitateľný

Sauer je pre krajných obrancov súpera veľkou hrozbou. Vie, ako sa dostať s loptou do pokutového územia. Trápi ho však kreativita a efektivita v koncovke.

„To je to najťažšie. Udržať si prehľad vo vysokom tempe a robiť správne rozhodnutia v súperovom pokutovom území," vysvetľuje tréner Feyenoordu.

Výkony Lea Sauera a Ivana Mesíka v dueli 20. kola holandskej Eredivisie.
Výkony Lea Sauera a Ivana Mesíka v dueli 20. kola holandskej Eredivisie. (Autor: SofaScore)

Problém je možno v tom, že Sauer je ľahko čitateľný zakončovateľ. Prečo?

Zaujímavosťou je, že ani jedna z jeho tohtosezónnych šestnástich striel na bránku nesmerovala k pravej žrdi. 

Dvadsaťročný Slovák zakončuje len k bližšej ľavej tyči, pričom má len 11-percentnú streleckú efektivitu. 

Mapa zakončení na bránu Lea Sauera v holandskej Eredivisie.
Mapa zakončení na bránu Lea Sauera v holandskej Eredivisie. (Autor: FotMob)

Záujem z Premier League

„Je na ňom (Sauerovi), aby si našiel cestu, aby bol efektívny, pretože čísla rozhodujú o tom, či bude v budúcnosti dobrý a platný hráč," zamyslel sa nad ním v podcaste Futbalnet legendárny Ľubomír Moravčík.

„V koncovke má obrovský priestor na zlepšenie. Keď bude gólovejší a bude mať v tomto smere lepšie čísla, tak bude ešte zaujímavejší," opísal ho prednedávnom v štúdiu JOJ Šport bývalý reprezentant Pavol Farkaš.

Napriek koncovke je Sauer zaujímavý artikel na trhu pre viaceré zvučné kluby v Európe.

„V januárovom prestupovom období sa o neho zaujíma AS Rím a Aston Villa. Minulosezónne hosťovanie v Brede bol výborný krok, ktorý mu pomohol v jeho kariére. Na svojej pozícii je fantastický," zhodnotil Farkaš.

Nebezpečný na zemi aj vo vzduchu

V čom Sauer už v mladom veku exceluje?

V holandskej Eredivisie mal 106 dotykov s loptou v šestnástkach súpera. Takisto nazbieral 24 úspešných driblingov. Obe čísla sú vysoký nadpriemer oproti ostatným krídelníkom v súťaži.

Dvoma gólmi hlavou potvrdzuje, že je nebezpečný aj vo vzduchu. Podpisuje to fakt, že vyhráva takmer polovicu vzdušných súbojov (0,8 na zápas, dohromady 14). Takisto ide o vysoký nadpriemer v porovnaní s ďalšími hráčmi na jeho pozícii.

V ofenzívnej činnosti je nebezpečný aj bez lopty. Svojimi nábehmi trhá obranu súpera, pričom si dokáže nájsť voľné miesto v šestnástke súpera.

Na snímke slovenský hráč Feyenoordu Leo Sauer (v popredí) a hráč Sturmu Arjan Malič bojujú o loptu v zápase 7. kola ligovej fázy Európskej ligy Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz.
Na snímke slovenský hráč Feyenoordu Leo Sauer (v popredí) a hráč Sturmu Arjan Malič bojujú o loptu v zápase 7. kola ligovej fázy Európskej ligy Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz. (Autor: TASR/AP)

Chváli ho aj slovenský kapitán

Pred druhým presným zásahom Feyenoordu v dueli s Almelom si Sauer našiel otvorený priestor na zakončenie v pokutovom území súpera, no prihrávka smerovala na Jordana Bosa, ľavému obrancovi Feyenoordu, ktorý skóroval. 

„Keď hrá Leo viac v strede, vytvára mi to priestor pozdĺž čiary. Páči sa mi to," povedal autor gólu na 2:1.

Jeho kvalitu nespochybňuje ani kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, ktorý si s ním v tejto sezóne zmeral sily v predkolách Ligy majstrov: 

„Je mladý a talentovaný hráč. Patrí medzi najlepších krídelníkov Slovenska. Nie je jednoduché ho zastaviť."

Tabuľka Eredivisie

Eredivisie

    Leo Sauer oslavuje gól do siete Heracles Almelo.
    Leo Sauer oslavuje gól do siete Heracles Almelo.
    Nadaný Slovák je hrozbou na zemi i vo vzduchu, ale nemá atraktívne čísla
    Martin Kozinka|dnes 07:00|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Eredivisie»Nadaný Slovák je hrozbou na zemi i vo vzduchu, ale nemá atraktívne čísla