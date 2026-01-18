VIDEO: Strelecké gény zdedil po otcovi. Syn van Persieho sa predviedol parádnymi nožničkami

Shaqueel van Persie v drese Feyenoordu Rotterdam.
Shaqueel van Persie v drese Feyenoordu Rotterdam. (Autor: REUTERS)
Sportnet|18. jan 2026 o 21:24
Shaqueel van Persie za 28 minút na ihrisku strelil dva góly.

Holandský útočník Shaqueel van Persie strelil svoje prvé góly v seniorskom futbale, no radosť Feyenoordu mala len krátke trvanie.

Tím, ktorý vedie jeho otec Robin van Persie, prehral v mestskom derby holandskej Eredivisie so Spartou Rotterdam 3:4 po góle v nadstavenom čase.

Feyenoord prehrával už 0:2, keď sa presadili Joshua Kitolano a Mitchell van Bergen. V 63. minúte zasiahol do zápasu tréner Robin van Persie a na ihrisko poslal svojho 19-ročného syna Shaqueela.

O minútu neskôr znížil Hwang In-beom, no Sparta opäť odskočila zásluhou Shunsukeho Mita.

Potom však prišli chvíle mladého van Persieho. V posledných štyroch minútach riadneho hracieho času skóroval dvakrát, pričom jeden z gólov strelil efektnými nožničkami. Feyenoord vyrovnal na 3:3 a siahal aspoň na bod.

VIDEO: Gól nožničkami van Persieho

Ten mu však napokon ušiel. V tretej minúte nadstaveného času rozhodol Joshua Kitolano svojím druhým gólom v zápase a Sparte zabezpečil víťazstvo.

Celý duel odohral aj slovenský futbalista Leo Sauer.

Feyenoord je v tabuľke Eredivisie na druhom mieste, no na lídra PSV stráca už 16 bodov.

Tabuľka Eredivisie

Eredivisie

    dnes 21:24
