Sauer odišiel ako chlapec, vrátil sa ako muž. Mourinho telefonoval iba Škriniarovi

BRATISLAVA. Z tunela vychádzali v zábere kamier vedľa seba. Milan Škriniar ako kapitán a líder svojho tímu, zatiaľ čo devätnásťročný Leo Sauer s cieľom upútať.
Slovenskí reprezentanti si zmerali sily vo vzájomnom súboji tretieho predkola Ligy majstrov medzi Feyenoordom Rotterdam a Fenerbahce Istanbul (2:1).
Keď si pred stretnutím podávali ruky, Škriniar potľapkal Sauera po ramene a usmial sa na neho.
Pred zápasom vyhlásil, že Feyenoord veľmi dobre pozná. „Hrá tam jeden z mojich blízkych priateľov," pričom narážal pravdepodobne na Lea Sauera.
Využívajú ho ako v Paríži
O prvý gól stretnutia sa postaral v 19. minúte Quinten Timber. Ten sa pohral so stredopoliarom Fenerbahce, vystrelil z hranice šestnástky a ďalší z brániacich hráčov loptu nešťastne tečoval do vlastnej siete.
Krátko pred koncom zápasu sa Fenerbahce podarilo vyrovnať zásluhou Sofyana Amrabata, no netrvalo dlho a Feyenoord šiel opäť do vedenia zásluhou Anisa Hadja Moussaa.
Obranca Milan Škriniar oba góly len sledoval, nemal priamu možnosť im zabrániť. Naopak, v zápase s Feyenoordom bol najlepším obrancom svojho tímu. Najmä v druhom polčase bol neúprosný v súbojoch.
Podobne ako v Paríži St. Germain, aj Fenerbahce s José Mourinhom na lavičke využíva v ofenzívnej fáze systém s troma obrancami, v ktorom je Škriniar posledným mužom v poli (tzv. sweeper).
Jeho úlohou je posúvať loptu, tzv. ju zametať medzi spoluhráčmi, no zároveň hasiť možné problémy.
Nezaslúžili sme si prehrať, tvrdí Škriniar
„Som veľmi spokojný s výkonom mojich hráčov," tvrdil po stretnutí tréner Fenerbahce José Mourinho.
„Okrem niekoľkých chýb podal tím dobrý výkon. Tento nádherný štadión stíchol, najmä v druhom polčase. Dobrý tím, ktorému sme čelili, sa veľmi trápil," dodal.
Známy búrlivák dokonca pochválil aj výkon arbitra Glenna Nyberga: „Som známy tým, že po prehrách kritizujem rozhodcov, ale ten dnes bol fantastický. Bol to rozhodca svetovej úrovne.“
Podobné slová vyšli aj z úst Milana Škriniara: „Celkový dojem je zlý. Prehru sme si totiž nezaslúžili. V druhom polčase sme hrali oveľa lepšie. Stále sú oblasti, na ktorých musíme pracovať a zlepšiť sa v nich Verím, že s podporou našich fanúšikov budúci týždeň postúpime."
Mourinho: Škriniar bol jediný...
Na pozápasovej tlačovej konferencii kouč José Mourinho fanúšikom sľúbil, že v lete privedú do Istanbulu ďalšie zvučné posily. V minulosti rozprával o hráčoch 'Škriniarovej úrovne'.
Práve slovenský reprezentant, ktorému pred duelom s Feyenoordom na ruku navliekol kapitánsku pásku, bol jediný hráč, ktorému v lete zatelefonoval.
„Novinári píšu o tom, že som telefonoval mnohým hráčom a stretával sa s ich agentmi. Pravda však je, že som sa rozprával iba so Škriniarom," ozrejmil Mourinho.
Vo výbornom svetle sa však pred zrakom Josého Mourinha ukázal aj iný Slovák. Leo Sauer.
Odišiel ako chlapec, vrátil sa ako muž
Tréner Feyenoordu Robin van Persie pred sezónou jasne vylúčil, že by sa mal vzdať slovenského klenotu.
„Leo odišiel na hosťovanie do NAC ako mladý, dobrý hráč, ale vrátil sa ako chlap. Je to vidieť na jeho komunikácii, ale aj tom, ako teraz chodí. Vrátil sa ako muž. Vďaka patrí aj Brede za to, ako mu pomohli," priznal kouč.
Slovák ukázal svoju enormnú rýchlosť už v štvrtej minúte, keď si jednoducho hodil loptu okolo brániaceho Merta Muldura a vybojoval rohový kop. Mladý krídelník dokáže vyvinúť rýchlosť 36 km/h.
„Sú to čísla, pri ktorých vám zablikajú oči. Poviete si, že ide o skutočne rýchleho hráča," priznal o ňom Andrej Caban, kondičný tréner reprezentácie do 21 rokov.
Vyčnieval, no nebol nebezpečný
V 10. minúte sa Sauer pohral s dvoma obrancami na malom priestore a vypýtal si faul. Často sa presúval s loptou z kraja na stred. Nevyberal si jednoduché riešenia, snažil sa byť kreatívny, čo mu často vychádzalo.
„Sauer v dueli vyčnieva. Hrá fantasticky," komentoval jeho výkon v polčasovom štúdiu holandskej televízie Ziggo Sport expert a bývalý futbalista a reprezentant Youri Mulder.
Svojou rýchlosťou a driblingom zaujal. Musí však popracovať na finálnej fáze, či už prihrávke alebo strele, čo je pre ofenzívneho hráča neodmysliteľnou súčasťou hry. Bol síce nebezpečný, no nie priamo pred bránou súpera.
Expert v ňom vidí 35-miliónový talent
„Lea Sauera zdobí odvaha a technika. Odváži sa vyzvať súpera rovnako ľahko ako Anis Hadj Moussa na druhom krídle. Títo dvaja robia hru Feyenoordu pútavou na sledovanie," opísal Slováka novinár z De Telegraaf Marcel van der Kraan.
V druhom polčase prišli z jeho strany nepresnosti. Dvakrát stratil loptu po nepresnej prihrávke a centri. Po hodine hry zišiel z ihriska, no za veľkého potlesku celého štadióna vrátane trénera Robina van Persieho.
„Slovák strávil minulú sezónu na hosťovaní v NAC, kde výrazne pomohol udržať Bredu v Eredivisie vďaka svojmu rýchlemu driblingu. Devätnásťročný Sauer je určite rovnako talentovaný ako Igor Paixão, ktorého Feyenoord predal za 35 miliónov eur," napísal o talente Willem Vissers, uznávaný novinár z periodika De Volkskrant.