Najrýchlejší titul v histórii. PSV Eindhoven kraľuje holandskej lige, vyhral tretíkrát za sebou

Futbalisti PSV Eindhoven oslavujú v holandskej Eredivisie zisk tretieho titulu za sebou.
Definitívne o tom rozhodla nedeľná remíza Feyenoordu Rotterdam na ihrisku Volendamu 0:0, po ktorej stráca päť kôl pred koncom súťaže z druhého miesta na lídra tabuľky PSV už 17 bodov.
Eindhoven pod vedením trénera Petra Bosza v sobotu vyhral doma nad Utrechtom 4:3 a po zisku titulu má istú miestenku v ligovej fáze Ligy majstrov v budúcej sezóne.
Pre PSV je to celkovo 27. titul, v historickej tabuľke je na druhej priečke za Ajaxom Amsterdam (36), pripomenula agentúra AFP.
Suverén ligy mal šancu zabezpečiť si prvenstvo už pred reprezentačnou prestávkou, ale po dvoch porážkach musel oslavy odložiť.
Aj tak Eindhoven podľa dátumu zisku titulu rozhodol najvyššiu holandskú súťaž najrýchlejšie v histórii, keďže o tri dni prekonal vlastný rekord z roku 1978.