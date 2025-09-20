ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola II. ligy.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|20. sep 2025 o 12:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola MONACObet ligy: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie.

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FK Pohronie dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2025/2026
20.09.2025 o 15:30
9. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
2:1
(2:1)
25' minúta
Prebiehajúci
Pohronie
Prehľad
Góly: 22. Šmatlák, 25. Tatar – 3. Horvát. ŽK: 17. Špyrka (POH), 21. Ivan (POH). Rozhodca: Matej – Melicher, Ralbovský.
Prenos
25
goalBaník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
A máme tu ďalší gól! VIKTOR TATAR nabehol za obranu hostí a v priebehu dvoch minút domáci otáčajú zápas.
22
goalBaník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
Po štandardnej situácii sa presadil MARIÁN ŠMATLÁK a vyrovnáva na 1:1!
21
yellowCardŽltá karta pre tím FK POHRONIE (Ivan).
21
Faul hosťujúceho tímu prináša domácim nebezpečnú štandardnú situáciu z rohu pokutového územia.
20
Hra je prerušená, jeden z hosťujúcich hráčov leží na ihrisku.
19
Máme tu prvý strelecký pokus domácich, no strelu z diaľky bez problémov chytil Lukáš Domaniský.
17
yellowCardŽltá karta pre tím FK POHRONIE (Špyrka).
15
Domáci budú zakladať útok od vlastnej brány.
12
Martinović sa dostal do sľubnej streleckej príležitosti, no domáca obrana ho výborne dostúpila.
11
Akciu Pohronia zastavuje útočný faul.
9
Strela jedného z domácich hráčov končí len v postavenom múre.
8
Nasleduje veľmi nebezpečný priamy kop pre Lehotu pod Vtáčnikom.
7
Rohový kop pre domácich.
6
Jeden z hráčov Pohronia predviedol pekný prienik po pravej strane, no jeho strela letela tesne mimo ľavej žrde.
5
Hostia budú zakladať útok od vlastnej brány.
3
goalPohronie dalo gól!
ADAM HORVÁT otvára skóre, keď sa šikovne zbavil jedného z brániacich hráčov a zoči-voči brankárovi Znamenákovi uspel presnou strelou do ľavého dolného rohu!
1
Nevydarený center Jobeho končí mimo a nasledovať bude odkop od brány Znamenáka.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Pavelka, Egbe, Kozák (C), Stareček, Stovička, Šmatlák, Sibanda, Tatar, Kucman, Etoundi

Náhradníci: Pipíška – Mudasiru, Benko, Bočkay, Matúš, Dojčinovič, Ovšonka, Kováč, Oršula

Tréner: Pavel Kováč

FK POHRONIE: Domaniský L. – Kuťka, Dobrotka (C), Cheprakov, Jobe, Diviš, Greško, Ivan, Martinović, Špyrka, Horvát

Náhradníci: Šemrinec, Domaniský T. – Hydara, Khiminets, Buhaj, Rusnák, Khomych, Port, Šubert,

Tréner: Erik Grendel

Rozhodca: Matej – Melicher, Ralbovský.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy medzi mužstvami OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FK Pohronie.

Lehota pod Vtáčnikom nezažila ideálny vstup do druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď z pozície nováčika zaznamenala historicky prvé víťazstvo v predposlednom kole proti Šamorínu 2:1, keď sa presadil Tatar a Zimáni. Ďalší cenný bod vybojovala na trávniku Starej Ľubovne po bezgólovej remíze.

Pohronie sa aktuálne pohybuje na 7. mieste so ziskom 11 bodov a skóre 14:10. Na víťaznú sériu však nedokázalo nadviazať už druhým zápasom v rade, keď po prehre 1:3 nestačilo ani na Petržalku (1:2).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
4
3
1
18:10
15
V
V
P
V
R
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
3
1
4
11:13
10
V
P
P
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola Niké ligy.online
    FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola Niké ligy.online
    ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)