ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FK Pohronie dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
20.09.2025 o 15:30
9. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
2:1
(2:1)
25' minúta
Prebiehajúci
Pohronie
Prehľad
Góly: 22. Šmatlák, 25. Tatar – 3. Horvát. ŽK: 17. Špyrka (POH), 21. Ivan (POH). Rozhodca: Matej – Melicher, Ralbovský.
Prenos
25
Baník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
A máme tu ďalší gól! VIKTOR TATAR nabehol za obranu hostí a v priebehu dvoch minút domáci otáčajú zápas.
22
Baník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
Po štandardnej situácii sa presadil MARIÁN ŠMATLÁK a vyrovnáva na 1:1!
21
Žltá karta pre tím FK POHRONIE (Ivan).
21
Faul hosťujúceho tímu prináša domácim nebezpečnú štandardnú situáciu z rohu pokutového územia.
20
Hra je prerušená, jeden z hosťujúcich hráčov leží na ihrisku.
19
Máme tu prvý strelecký pokus domácich, no strelu z diaľky bez problémov chytil Lukáš Domaniský.
17
Žltá karta pre tím FK POHRONIE (Špyrka).
15
Domáci budú zakladať útok od vlastnej brány.
12
Martinović sa dostal do sľubnej streleckej príležitosti, no domáca obrana ho výborne dostúpila.
11
Akciu Pohronia zastavuje útočný faul.
9
Strela jedného z domácich hráčov končí len v postavenom múre.
8
Nasleduje veľmi nebezpečný priamy kop pre Lehotu pod Vtáčnikom.
7
Rohový kop pre domácich.
6
Jeden z hráčov Pohronia predviedol pekný prienik po pravej strane, no jeho strela letela tesne mimo ľavej žrde.
5
Hostia budú zakladať útok od vlastnej brány.
3
Pohronie dalo gól!
ADAM HORVÁT otvára skóre, keď sa šikovne zbavil jedného z brániacich hráčov a zoči-voči brankárovi Znamenákovi uspel presnou strelou do ľavého dolného rohu!
1
Nevydarený center Jobeho končí mimo a nasledovať bude odkop od brány Znamenáka.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Pavelka, Egbe, Kozák (C), Stareček, Stovička, Šmatlák, Sibanda, Tatar, Kucman, Etoundi
Náhradníci: Pipíška – Mudasiru, Benko, Bočkay, Matúš, Dojčinovič, Ovšonka, Kováč, Oršula
Tréner: Pavel Kováč
FK POHRONIE: Domaniský L. – Kuťka, Dobrotka (C), Cheprakov, Jobe, Diviš, Greško, Ivan, Martinović, Špyrka, Horvát
Náhradníci: Šemrinec, Domaniský T. – Hydara, Khiminets, Buhaj, Rusnák, Khomych, Port, Šubert,
Tréner: Erik Grendel
Rozhodca: Matej – Melicher, Ralbovský.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy medzi mužstvami OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FK Pohronie.
Lehota pod Vtáčnikom nezažila ideálny vstup do druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď z pozície nováčika zaznamenala historicky prvé víťazstvo v predposlednom kole proti Šamorínu 2:1, keď sa presadil Tatar a Zimáni. Ďalší cenný bod vybojovala na trávniku Starej Ľubovne po bezgólovej remíze.
Pohronie sa aktuálne pohybuje na 7. mieste so ziskom 11 bodov a skóre 14:10. Na víťaznú sériu však nedokázalo nadviazať už druhým zápasom v rade, keď po prehre 1:3 nestačilo ani na Petržalku (1:2).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
4
3
1
18:10
15
V
V
P
V
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
3
1
4
11:13
10
V
P
P
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body