ONLINE: Légia Varšava - Sparta Praha dnes, Konferenčná liga LIVE (Haraslín, 4. kolo)

Futbalisti tímov Légia Varšava a AC Sparta Praha dnes hrali zápas štvrtého kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 21:00 h na štadióne poľského tímu. V drese hostí by sa mal predstaviť slovenský reprezentant Lukáš Haraslín
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Légia Varšava - AC Sparta Praha (Konferenčná liga LIVE, 4. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
27.11.2025 o 21:00
4. kolo
Légia Varšava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Konferenčnej ligy medzi Légia Varšava a AC Sparta Praha.
Légia Varšava
Domáci futbalisti nazbierali v prebiehajúcej časti Konferenčnej ligy zatiaľ 3 body za jedno víťazstvo a dve prehry. Vyhrať dokázali vonku proti Šachťaru Doneck 2:1. V prvom zápase Légia prehrala na domácom trávniku proti tureckému Samsunsporu tesne 0:1. Hráči Légie neuspeli v treťom zápas na ihrisku slovinského Celje, kde prehrali tiež tesne 1:2.
AC Sparta Praha
Zverenci Briana Priskeho sú na tom veľmi podobne ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú o jeden bod viac ako Légia. Sparta v prvom zápase hlavnej časti Konferenčnej ligy porazila na domácom trávniku írsky Shamrocks Rovers jasne 4:1. Následne však prehrala v chorvátskej Rijeke tesne 0:1. V treťom zápas si to rozdala s poľským Rákowom. Zápas skončil bezgólovou remízou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.