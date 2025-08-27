DAC sa musí zaobísť bez svojho brankára. Vyradilo ho zranenie

Brankár DAC Leandro Filipe a hráč Trnavy Jakub Paur.
Brankár DAC Leandro Filipe a hráč Trnavy Jakub Paur. (Autor: TASR)
27. aug 2025
Zranenie si privodil v zápase s Trenčínom.

DUNAJSKÁ STREDA. Brazílsky futbalista Leandro Filipe bude účastníkovi Niké ligy DAC 1904 Dunajská Streda chýbať viac týždňov.

Klub zo Žitného ostrova informoval o zranení 22-ročného brankára v stredu na svojom webe.

Filipe nedochytal sobotňajší ligový duel s AS Trenčín na domácej pôde (4:1), keď po strele Sabljiča na konci úvodnej štvrťhodiny ostal ležať na trávniku s bolestivou grimasou.

Po ošetrení chcel pokračovať, no napokon musel prenechať miesto medzi tromi žrďami kolegovi Aleksandarovi Popovičovi.

„Filipe išiel na prvé vyšetrenia hneď po zápase, následne v pondelok absolvoval magnetickú rezonanciu.

Výsledky ukázali, že rozsah jeho zranenia si bude vyžadovať absenciu trvajúcu viac týždňov,“ ozrejmil pre klubový web DAC-u tímový lekár MUDr. Zsolt Fegyveres.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

