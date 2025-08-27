DAC sa musí zaobísť bez svojho brankára. Vyradilo ho zranenie

DUNAJSKÁ STREDA. Brazílsky futbalista Leandro Filipe bude účastníkovi Niké ligy DAC 1904 Dunajská Streda chýbať viac týždňov.
Klub zo Žitného ostrova informoval o zranení 22-ročného brankára v stredu na svojom webe.
Filipe nedochytal sobotňajší ligový duel s AS Trenčín na domácej pôde (4:1), keď po strele Sabljiča na konci úvodnej štvrťhodiny ostal ležať na trávniku s bolestivou grimasou.
Po ošetrení chcel pokračovať, no napokon musel prenechať miesto medzi tromi žrďami kolegovi Aleksandarovi Popovičovi.
„Filipe išiel na prvé vyšetrenia hneď po zápase, následne v pondelok absolvoval magnetickú rezonanciu.
Výsledky ukázali, že rozsah jeho zranenia si bude vyžadovať absenciu trvajúcu viac týždňov,“ ozrejmil pre klubový web DAC-u tímový lekár MUDr. Zsolt Fegyveres.