Kňaz namiesto fyzioterapeutov. Lazio si dalo požehnať trávnik proti zraneniam

BRATISLAVA. Legendárny prezident talianskeho futbalového klubu Lazio Rím Claudio Lotito si povolal kňaza, aby požehnal tréningové ihrisko klubu vo Formelle, v nádeji, že tento krok pomôže ukončiť krízu so zraneniami, ktorá Rimanov trápi už dlho.
Referuje o tom web Nemzeti Sport.
Lazio prežíva v talianskej najvyššej súťaži ťažké obdobie, po 11 kolách je na 9. mieste.
Počas sezóny tím brzdilo niekoľko zranení - presnejšie desať - pričom väčšina z týchto hráčov laborovala so svalovým zraneniam.
Prezident klubu mal už dosť tejto smoly a prišiel s riešením problémov.
Podľa mnohých je za viacerými zraneniami zodpovedný zlý stav tréningového ihriska, a tak sa šéf Lazia rozhodol požehnať tréningové ihriská Formella kňazom v nádeji, že sa to v budúcnosti zmení.