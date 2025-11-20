Kňaz namiesto fyzioterapeutov. Lazio si dalo požehnať trávnik proti zraneniam

Rimanov trápia zdravotné problémy už dlhší čas.

BRATISLAVA. Legendárny prezident talianskeho futbalového klubu Lazio Rím Claudio Lotito si povolal kňaza, aby požehnal tréningové ihrisko klubu vo Formelle, v nádeji, že tento krok pomôže ukončiť krízu so zraneniami, ktorá Rimanov trápi už dlho.

Lazio prežíva v talianskej najvyššej súťaži ťažké obdobie, po 11 kolách je na 9. mieste.

Počas sezóny tím brzdilo niekoľko zranení - presnejšie desať - pričom väčšina z týchto hráčov laborovala so svalovým zraneniam.

Prezident klubu mal už dosť tejto smoly a prišiel s riešením problémov.

Podľa mnohých je za viacerými zraneniami zodpovedný zlý stav tréningového ihriska, a tak sa šéf Lazia rozhodol požehnať tréningové ihriská Formella kňazom v nádeji, že sa to v budúcnosti zmení.

