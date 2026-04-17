Inter urobil ďalší krok k titulu. Doma hladko zdolal Obertov tím

Hráči Interu Miláno oslavujú triumf. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. apr 2026 o 22:56
Futbalisti Interu Miláno sú opäť o krok bližšie k zisku titulu v talianskej Serie A. V piatkovom stretnutí 33. kola si poradili doma s Cagliari Calcio 3:0 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.

Na čele majú už 12-bodový náskok pred obhajcom trofeje Neapolom, ktorý v sobotu privíta Lazio Rím.

Inter dal všetky tri góly v druhom dejstve, postupne skórovali Marcus Thuram, Nicolo Barella a Piotr Zieliňski. Slovenský reprezentant Adam Obert hral za hostí do 76. minúty. Cagliari zostalo na 16. priečke.

Hráči Sassuola zvíťazili nad Comom 2:1 a v tabuľke sa posunuli so ziskom 45 bodov priebežne na deviate miesto.

Como utrpelo druhú prehru za sebou a skomplikovalo si boj o pohárové priečky. S 58 bodmi mu patrí piata priečka, šiesty AS Rím však stráca len bod a má zápas k dobru.

Serie A - 33. kolo:

Inter Miláno - Cagliari Calcio 3:0 (0:0)

Góly: 52. Thuram, 56. Barella, 90.+2 Zieliňski 

/A. Obert (Cagliari) hral do 76. min/

US Sassuolo - Como 1907 2:1 (2:1)

Góly: 42. Volpato, 44. Nzola - 45.+2 N. Paz

