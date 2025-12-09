Barcelona v Edene bez svojej najväčšej hviezdy. Doplatil na nedisciplinovanosť

Futbalisti Barcelony, najbližšieho súpera Slavie v Lige majstrov, zdolali v 6. kole Eintracht Frankfurt 2:1, hoci po polčase prehrávali.
Na januárový zápas v Edene však prišli o svoju najväčšiu hviezdu, keďže Lamine Yamal dostal tretiu žltú kartu.
Barca sa prvýkrát predstavila v Lige majstrov na zrekonštruovanom Camp Nou. Eintracht ešte na tom starom v roku 2022 vo štvrťfinále Európskej ligy vyhral 3:2.
Tentoraz prežil niekoľko šancí, vrátane gólu Poliaka Roberta Lewandowského, ktorý neplatil pre ofsajd.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Frankfurt
Potom si Knauff pri ojedinelom brejku nabehol medzi domácich obrancov a hostia viedli.
Eintracht však dostáva veľa gólov – pred týmto kolom ich inkasoval viac už len posledný Ajax – a ani tentoraz si neudržal čisté konto.
Po zmene strán ho dvakrát v rozpätí štyroch minút prekonal netradičný strelec, francúzsky obranca Koundé.
Jedinou stratou tak bola žltá karta pre Yamala, ktorý tak príde o zápas so Slaviou.