Barcelona v Edene bez svojej najväčšej hviezdy. Doplatil na nedisciplinovanosť

Hráč Barcelony Lamine Yamal.
Hráč Barcelony Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
ČTK|9. dec 2025 o 23:48
Prvýkrát sa predstavila v Lige majstrov na zrekonštruovanom Camp Nou.

Futbalisti Barcelony, najbližšieho súpera Slavie v Lige majstrov, zdolali v 6. kole Eintracht Frankfurt 2:1, hoci po polčase prehrávali.

Na januárový zápas v Edene však prišli o svoju najväčšiu hviezdu, keďže Lamine Yamal dostal tretiu žltú kartu.

Barca sa prvýkrát predstavila v Lige majstrov na zrekonštruovanom Camp Nou. Eintracht ešte na tom starom v roku 2022 vo štvrťfinále Európskej ligy vyhral 3:2.

Tentoraz prežil niekoľko šancí, vrátane gólu Poliaka Roberta Lewandowského, ktorý neplatil pre ofsajd.

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Frankfurt

Potom si Knauff pri ojedinelom brejku nabehol medzi domácich obrancov a hostia viedli.

Eintracht však dostáva veľa gólov – pred týmto kolom ich inkasoval viac už len posledný Ajax – a ani tentoraz si neudržal čisté konto.

Po zmene strán ho dvakrát v rozpätí štyroch minút prekonal netradičný strelec, francúzsky obranca Koundé.

Jedinou stratou tak bola žltá karta pre Yamala, ktorý tak príde o zápas so Slaviou.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

