Yamal stále nie je zdravotne v poriadku. Vynechá aj úvodný zápas Ligy majstrov

Futbalisti FC Barcelona sa predstavia na štadióne anglického Newcastlu.

NEWCASTLE. Futbalisti FC Barcelona odštartujú novú sezónu Ligy majstrov bez ofenzívneho esa Laminea Yamala.

Osemnásťročného krídelníka naďalej trápia problémy v oblasti slabín, pre ktoré vynechal už nedeľný ligový duel proti Valencii (6:0).

Yamal si v úvodných troch zápasoch La Ligy pripísal dva góly a tri asistencie. Napriek bolestiam odohral počas septembrovej reprezentačnej prestávky obe stretnutia v drese španielskeho tímu a do klubu sa vrátil so zhoršeným zdravotným stavom.

„Blaugranas“ v stredu odcestovali do Anglicka, kde si v 1. kole ligovej fázy zmerajú sily s Newcastlom United, Yamal však zostal v Barcelone.

Kataláncom budú pre zranenia chýbať aj ľavý obranca Alejandro Balde a stredopoliar Gavi.

Dobrou správou pre tím Hansiho Flicka je však návrat Holanďana Frenkieho de Jonga, uviedla agentúra DPA.

