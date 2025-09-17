Yamal stále nie je zdravotne v poriadku. Vynechá aj úvodný zápas Ligy majstrov

NEWCASTLE. Futbalisti FC Barcelona odštartujú novú sezónu Ligy majstrov bez ofenzívneho esa Laminea Yamala.
Osemnásťročného krídelníka naďalej trápia problémy v oblasti slabín, pre ktoré vynechal už nedeľný ligový duel proti Valencii (6:0).
Yamal si v úvodných troch zápasoch La Ligy pripísal dva góly a tri asistencie. Napriek bolestiam odohral počas septembrovej reprezentačnej prestávky obe stretnutia v drese španielskeho tímu a do klubu sa vrátil so zhoršeným zdravotným stavom.
„Blaugranas“ v stredu odcestovali do Anglicka, kde si v 1. kole ligovej fázy zmerajú sily s Newcastlom United, Yamal však zostal v Barcelone.
Kataláncom budú pre zranenia chýbať aj ľavý obranca Alejandro Balde a stredopoliar Gavi.
Dobrou správou pre tím Hansiho Flicka je však návrat Holanďana Frenkieho de Jonga, uviedla agentúra DPA.